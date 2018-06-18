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الإثنين، 18 يونيو 2018 06:21 م
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صور.. حديقة حيوان روسية تستخدم "نمر" للتنبوء بنتيجة مباراة بلادها مع مصر

الإثنين، 18 يونيو 2018 05:21 م
صور.. حديقة حيوان روسية تستخدم "نمر" للتنبوء بنتيجة مباراة بلادها مع مصر استخدام نمر للتنبوء بنتيجة المباراة
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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لجأت حديقة حيوانات روبى فى كراسنويارسك بروسيا إلى الغيبيات وأمور لا يصدقها العقل للتنبوء بنتيجة مباراة روسيا مع مصر ، باستخدام "نمر" فى حديقة حيوان روبى، فى محاولة غير منطقية للـ"تنبوء" بنتيجة مباراة روسيا مع  مصر خلال مبارايات كأس العالم، والتى من المقرر أن تقام غدا يوليو فى روسيا.

وعلقت حديقة الحيوات علبتان الأولى عليها علم مصر والأخرى عليها علم روسيا، ليختارها النمر البنغالى داخل حديقة الحيوان فى محاولة للتنبوء بنتيجة المباراة المقرر عقدها غدا، خلال منافسات كأس العالم بروسيا لمعرفة من الذى سيفوز منتخب بلادها أم منتخب مصر .

استخدام نمر للتنبوء بنتيجة المباراة
استخدام نمر للتنبوء بنتيجة المباراة

 

النمر يمزق علم روسيا
النمر يمزق علم روسيا

 

 

 


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