صور.. استقبال ثالث أفواج حجاج مسار العائلة المقدسة فى مصر

كتبت ميرفت رشاد

قال نادر جرجس، الخبير السياحى المتخصص فى ملف رحلة العائلة المقدسة، إن استقبال ثالث فوج حجاج لمسار العائلة المقدسة وأول فوج من إيطاليا يضم 50 حاجا يزور مصر حاليا، يعد مؤشر إيجابى للغاية لبدء التدفقات السياحية الوافدة للعائلة المقدسة.





أضاف جرجس فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن تكلفة السائح فى رحلة العائلة المقدسة يعادل 4 أضعاف تكلفة السائح فى السياحة الشاطئية، معلنا عن تكلفة سعر البرنامج وقدرها 1400 يورو للفرد، مطالبا بضرورة الترويج لمنتج السياحة الدينية وإزالة كافة العقبات لتحقيق عائد اقتصادى يسهم فى رفع إيرادات القطاع السياحى.

وكشف عن استقبال فوجين من استراليا وأمريكا لزيارة مسار العائلة المقدسة فى مصر ستبمبر المقبل، كما سيشهد شهر أكتوبر 2018 وصول 3 أفواج إيطالية من الحجاج المسيحيين.





يشار إلى أن المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، استقبل وفدا سياحيا لجمعية خيرية إيطالية، يرافق الوفد رئيسة الجمعية ورئيس اقليم لاتسيو، وأسقف كنيسة مدينة ڤيتربو Viterbo الإيطالية، والأنبا برنابا السريانى أسقف الكنيسة القبطية بروما وتورينو، كما يرافقهم وفدا إعلاميا من الصحافة والتليفزيون التابع لدولة الفاتيكان، وعماد فتحى المستشار السياحى المصرى فى روما.

من ناحيتها رحبت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بالوفد الذى نظمته الجمعية الإيطالية، وأشارت إلى أنه تم ترتيت برنامجا للوفد يتضمن زيارة عدد من الأماكن التى يشملها مسار رحلة العائلة المقدسة، متمنية لهم الاستمتاع بزيارتهم إلى مصر.

وأشار رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، إلى أن الهيئة سترافق الوفد فى رحلته والتى تستمر فى الفترة من 17 إلى 21 يونيو الجارى.