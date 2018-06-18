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الإثنين، 18 يونيو 2018 10:47 م
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شحنة ذهب تصل مطار القاهرة من منجم السكرى استعدادا لشحنها إلى كندا

الإثنين، 18 يونيو 2018 09:25 م
شحنة ذهب تصل مطار القاهرة من منجم السكرى استعدادا لشحنها إلى كندا مطار القاهرة الدولي
كتب محمود عبد الغنى
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أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم ،الاثنين، بالتعاون مع سلطات قرية البضائع، حالة الطوارئ لتأمين وصول وسفر شحنة ذهب قادمة من منجم السكرى فى طريقها إلى كندا لإعادة تنقيتها وبيعها فى البورصات العالمية.

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إن شحنة الذهب وصلت إلى القاهرة على متن طائرة خاصة قادمة من مطار مرسى مطروح بإجمالى 392 كيلو جرام ذهب خام داخل 23 طردًا، تم تفريغ الشحنة بحضور مندوب من مصلحة الدمغة والموازين، لإعادة تنقيتها وبيعها فى البورصات العالمية.

 

 
 

 


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