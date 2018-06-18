video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 18 يونيو 2018 02:12 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد فى دقيقة.. أين تذهب هذا الصيف؟.. 8 أماكن مصرية لعشاق الطبيعة الساحرة

الإثنين، 18 يونيو 2018 01:08 م
شاهد فى دقيقة.. أين تذهب هذا الصيف؟.. 8 أماكن مصرية لعشاق الطبيعة الساحرة المصايف المصرية
كتب ــ معتمد عبد الغنى
إضافة تعليق

"فى الصيف لازم نحب".. "البنات والصيف".. "قبل زحمة الصيف".. هكذا ارتبط اسم فصل الصيف فى بعض الأعمال الفنية بقصص وحكايات لم تكن تحدث لأصحاب المايوهات فى البحر إذا تصادف وجودهم فى زحام القاهرة.

 على الشواطئ يجد المصيفون فى جمال الطبيعة الساحرة مناخًا يثير المشاعر والعواطف، ويصنع حالة بهجة للمصطافين الفارين من روتينيات القاهرة، وفى الأعياد يحبذ معظم المصريين الذهاب إلى البحر، وفى هذا الفيديو نرصد أهم المصايف المصرية، مع بيان الميزات التى تناسب جميع الفئات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. كيف تقضى مصيف ممتعا؟.. 30 صورة ترصد أجمل المناطق السياحية بمصر.. الإسكندرية القبلة الأشهر للمصطافين.. رمال مطروح البيضاء لعشاق الهدوء.. الطبقة المتوسطة تفضل رأس البر وجمصة.. وأرض الفيروز وجهة الصفوة

المصايف

عشاق الطبيعة

المصطافين

المصايف المصرية

أهم المصايف المصرية

المصيف




لا تفوتك
السكة الحديد: تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم بكل القطارات

السكة الحديد: تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم بكل القطارات

احذر عقوبة ترك السيارات ومرور الدواب على الطرق.. تصل لـ20 ألف جنيه

احذر عقوبة ترك السيارات ومرور الدواب على الطرق.. تصل لـ20 ألف جنيه

كيف نفهم قانون فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة؟.. يشترط أن تكون الجامعات "متميزة علميا" وتخضع لمعايير الجودة.. لجنة لفحص طلبات الإنشاء وصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس المصريين

كيف نفهم قانون فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة؟.. يشترط أن تكون الجامعات "متميزة علميا" وتخضع لمعايير الجودة.. لجنة لفحص طلبات الإنشاء وصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس المصريين

"الإسكان" تنتهي من إعداد كراسات شروط حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لطرحها في فروع بنك التعمير بعد العيد.. و فترة التقسيط 5 سنوات.. و أقل سعر للمتر 11 ألف جنيه.. ومساحة الوحدة لا تقل عن عن 130 مترا

"الإسكان" تنتهي من إعداد كراسات شروط حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لطرحها في فروع بنك التعمير بعد العيد.. و فترة التقسيط 5 سنوات.. و أقل سعر للمتر 11 ألف جنيه.. ومساحة الوحدة لا تقل عن عن 130 مترا

محمد صلاح يطلب المشاركة أساسيا أمام روسيا

محمد صلاح يطلب المشاركة أساسيا أمام روسيا

من لبس البكينى للزعانف كل شعب وله مظاهراته.. أغرب وقفات الاحتجاج حول العالم

من لبس البكينى للزعانف كل شعب وله مظاهراته.. أغرب وقفات الاحتجاج حول العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة