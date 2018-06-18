شاهد فى دقيقة.. أين تذهب هذا الصيف؟.. 8 أماكن مصرية لعشاق الطبيعة الساحرة

كتب ــ معتمد عبد الغنى

"فى الصيف لازم نحب".. "البنات والصيف".. "قبل زحمة الصيف".. هكذا ارتبط اسم فصل الصيف فى بعض الأعمال الفنية بقصص وحكايات لم تكن تحدث لأصحاب المايوهات فى البحر إذا تصادف وجودهم فى زحام القاهرة.

على الشواطئ يجد المصيفون فى جمال الطبيعة الساحرة مناخًا يثير المشاعر والعواطف، ويصنع حالة بهجة للمصطافين الفارين من روتينيات القاهرة، وفى الأعياد يحبذ معظم المصريين الذهاب إلى البحر، وفى هذا الفيديو نرصد أهم المصايف المصرية، مع بيان الميزات التى تناسب جميع الفئات.