س و ج.. كيف يحصل أصحاب المحلات التجارية على تراخيص لإشغال الطريق؟

كتب محمود عثمان

خلال شهر رمضان ومواسم الأعياد تلجأ العديد من المحلات لعمل توسعة من أجل عرض منتجاتها بشكل أكبر فى ظل إقبال المواطنين على شراء تلك المنتجات المختلفة.

ويقدم "اليوم السابع" الإجراءات والضوابط التى يجب الالتزام بها من قبل المحلات المرخصة للحصول على فرش مناسبات موسمية بالمحافظات.

س: من يمكنه الحصول على تصريح بفرش للمناسبات الموسمية؟

يحق لمالك المحل المرخص أو المستأجر أو وكيل أعمالهما بتوكيل رسمى موثق فى الشهر العقارى الحصول على هذا الترخيص، شريطة عدم وجود أى مخالفات أو مستحقات متأخرة.

س: ما المستندات المطلوبة؟

بطاقة الرقم القومى، والإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيًا الدمغة وفى حالة طلب الترخيص بإشغال الطريق تقدم أيضًا المستندات الآتية، صورة ترخيص المحل، رسم هندسى أو كروكى لموقع الإشغال، صورة البطاقة الضريبية، وفى حالة طلب تجديد الترخيص يتم تقديم، الرخصة أو الإيصال الدال على سداد رسوم ترخيص الإشغال أو تجديده.

س: ما الرسوم المحددة للخدمة؟

حسب ما ورد بجدول التنظيم والإدارة بالإضافة إلى دمغات هندسية بواقع 1.5% عن قيمة الأعمال.

س: ما الإجراءات المتبعة للحصول على الخدمة؟

ملء النموذج الخاص بالخدمة، وتقديم المستندات المطلوبة بالمحافظة، والتأكد من استيفائها، وسداد رسم المعاينة ثم سداد رسوم الترخيص فى الخزينة المختصة، ثم استلام ترخيص إشغال الطريق خلال 15 يوما.