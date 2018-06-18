video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 18 يونيو 2018 05:39 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

س و ج.. كيف يحصل أصحاب المحلات التجارية على تراخيص لإشغال الطريق؟

الإثنين، 18 يونيو 2018 04:30 ص
س و ج.. كيف يحصل أصحاب المحلات التجارية على تراخيص لإشغال الطريق؟ معرض ملابس - صورة أرشيفية
كتب محمود عثمان
إضافة تعليق
خلال شهر رمضان ومواسم الأعياد تلجأ العديد من المحلات لعمل توسعة من أجل عرض منتجاتها بشكل أكبر فى ظل إقبال المواطنين على شراء تلك المنتجات المختلفة.
 
ويقدم "اليوم السابع" الإجراءات والضوابط التى يجب الالتزام بها من قبل المحلات المرخصة للحصول على فرش مناسبات موسمية بالمحافظات.
 

س: من يمكنه الحصول على تصريح بفرش للمناسبات الموسمية؟

يحق لمالك المحل المرخص أو المستأجر أو وكيل أعمالهما بتوكيل رسمى موثق فى الشهر العقارى الحصول على هذا الترخيص، شريطة عدم وجود أى مخالفات أو مستحقات متأخرة.
 

س: ما المستندات المطلوبة؟

بطاقة الرقم القومى، والإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيًا الدمغة وفى حالة طلب الترخيص بإشغال الطريق تقدم أيضًا المستندات الآتية، صورة ترخيص المحل، رسم هندسى أو كروكى لموقع الإشغال، صورة البطاقة الضريبية، وفى حالة طلب تجديد الترخيص يتم تقديم، الرخصة أو الإيصال الدال على سداد رسوم ترخيص الإشغال أو تجديده.
 

س: ما الرسوم المحددة للخدمة؟

حسب ما ورد بجدول التنظيم والإدارة بالإضافة إلى دمغات هندسية بواقع 1.5% عن قيمة الأعمال.
 

س: ما الإجراءات المتبعة للحصول على الخدمة؟

ملء النموذج الخاص بالخدمة، وتقديم المستندات المطلوبة بالمحافظة، والتأكد من استيفائها، وسداد رسم المعاينة ثم سداد رسوم الترخيص فى الخزينة المختصة، ثم استلام ترخيص إشغال الطريق خلال 15 يوما.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"معلومات الوزراء": مصر من أرخص الدول العربية فى سعر المازوت

لجنة لتحديد أماكن انتظار السيارات بالشوارع لإقرار قانون "تنظيم انتظار المركبات".. رسم رخصة منظم لا يتجاوز 2000 جنيه.. الحبس والغرامة للمخالفين.. وكراسات شروط لاستغلال الأرصفة تتوافق وقانون المناقصات والمزايدات

اشغال الطريق

تراخيص اشغال الطريق

خدمات التراخيص بالمحافظات

اصحاب المحلات

التنميه المحليه




لا تفوتك
روسيا اليوم: الفيفا يغير بروتوكوله بسبب رفض الشناوى استلام جائزة أفضل لاعب

روسيا اليوم: الفيفا يغير بروتوكوله بسبب رفض الشناوى استلام جائزة أفضل لاعب

المترو: اليوم آخر أيام مد ساعات التشغيل.. وعودة العمل للواحدة صباحا من الغد

المترو: اليوم آخر أيام مد ساعات التشغيل.. وعودة العمل للواحدة صباحا من الغد

7 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2018.. تعرف عليها

7 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2018.. تعرف عليها

10 مقومات للاقتصاد تمكنه من الوصول لاستراتيجية التنمية 2030.. تعرف عليها

10 مقومات للاقتصاد تمكنه من الوصول لاستراتيجية التنمية 2030.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين بمحافظات مصر

كيف وصل الإرهابيون لاستخدام "RDX" فى العمليات التفجيرية؟

كيف وصل الإرهابيون لاستخدام "RDX" فى العمليات التفجيرية؟

التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

مجدى

ههههههه هههههههه

سمك لبن تمرهندى 3/4 الطريق العام فى مصر إشغال طريق بدون تراخيص من الباعة الجائلين و المقاهى و ضائع فية حق المواطن من المشى على الرصيف لضمان سلامتة

عدد الردود 0

بواسطة:

محسن

مش محتاجة كل ده

مش محتاجة كل ده.. هو مبلغ في ايد الموظف و افرش اللي انت عايزه و اقفل الشارع براحتك.. من غير اي اوراق لان الأوراق برضه مش هتمشي غير لما تدفع

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة