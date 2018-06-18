س و ج.. كيف تواجه الحكومة التلاعب فى تعريفة ركوب سيارات الأجرة والتاكسى؟

كتب محمود عثمان

مع تحريك أسعار البنزين تم الإعلان عن زيادة تعريفة أجرة ركوب سيارات الأجرة فى المواقف سواء الداخلية التى تربط بين الأحياء والمدن داخل المحافظة الواحدة، أو بين المحافظات المختلفة، ويجيب "اليوم السابع" فى التقرير التالى عن طريقة حساب التعريفة الجديدة، التى تحددت نسبة الزيادة فيها من 15% إلى 20% وآلية ضمان عدم قيام السائقين برفعها بأكثر من الزيادة المقررة ومنع التلاعب بها بما يضر المواطن:



كيف يتم تقسيم الزيادة فى تعريفة الأجرة؟ يقول الدكتور حمدى عرفة خبير التنمية الإدارية إنه يجب تقسيم الخطوط فى المحافظات من حيث تعريفه الأجرة إلى 3 أنواع منها خطوط قصيرة ومتوسطة وطويلة، وتتراوح الزيادة داخل المحافظة ما بين 25 قرشا، وجنيه، على أقصى تقدير فى المسافات البعيدة من المراكز.

وكيف يتم تحديد الزيادة فى أجرة التاكسى ؟ بالنسبه للتاكسى داخل المدينة أو الحى الواحد يجب ألا تكون الزيادة أكثر من جنيه واحد فقط مع ضرورة التفتيش الفنى على سيارات التاكسى لضبط المتلاعبين فى العدادات، على ألا تزيد أجرة التاكسى داخل كل محافظة من حيث التنقلات الداخلية عن جنيه ونصف طبقا للزيادات الأخيرة.

كيف تسيطر المحافظات على زيادة تسعيرة "الميكروباص"؟ يتم ذلك من خلال اجتماع مجلس تنفيذيين داخل كل ديوان عام بمحافظة ومركز ومدينة وحى ووحدة محلية قروية، والذى يقسم الخطوط إلى قصيرة ومتوسطة وطويلة وحساب النسبة المقررة من قبل مجلس الوزراء مع وجوب قيام مدير مشروع المواقف بسرعة إصدار اللاصقات على السيارات التى توضح التعريفة الجديدة ووضع لوحات إعلانية فى كل موقف بالزيادات الجديدة.