video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 18 يونيو 2018 03:54 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

س و ج.. كيف تواجه الحكومة التلاعب فى تعريفة ركوب سيارات الأجرة والتاكسى؟

الإثنين، 18 يونيو 2018 03:32 م
س و ج.. كيف تواجه الحكومة التلاعب فى تعريفة ركوب سيارات الأجرة والتاكسى؟ محطات التموين بعد تحريك أسعار الوقود
كتب محمود عثمان
إضافة تعليق
مع تحريك أسعار البنزين تم الإعلان عن زيادة تعريفة أجرة ركوب سيارات الأجرة فى المواقف سواء الداخلية التى تربط بين الأحياء والمدن داخل المحافظة الواحدة، أو بين المحافظات المختلفة، ويجيب "اليوم السابع" فى التقرير التالى عن طريقة حساب التعريفة الجديدة، التى تحددت نسبة الزيادة فيها من 15% إلى 20% وآلية ضمان عدم قيام السائقين برفعها بأكثر من الزيادة المقررة ومنع التلاعب بها بما يضر المواطن:

كيف يتم تقسيم الزيادة فى تعريفة الأجرة؟

يقول الدكتور حمدى عرفة خبير التنمية الإدارية إنه يجب تقسيم الخطوط فى المحافظات من حيث تعريفه الأجرة إلى 3 أنواع منها خطوط قصيرة ومتوسطة وطويلة، وتتراوح الزيادة داخل المحافظة ما بين 25 قرشا، وجنيه، على أقصى تقدير فى المسافات البعيدة من المراكز.

وكيف يتم تحديد الزيادة فى أجرة التاكسى ؟

 بالنسبه للتاكسى داخل المدينة أو الحى الواحد يجب ألا تكون الزيادة أكثر من جنيه واحد فقط مع ضرورة التفتيش الفنى على سيارات التاكسى لضبط  المتلاعبين فى العدادات، على ألا تزيد أجرة التاكسى داخل كل محافظة من حيث التنقلات الداخلية عن جنيه ونصف طبقا للزيادات الأخيرة.

كيف تسيطر المحافظات على زيادة تسعيرة "الميكروباص"؟

يتم ذلك من خلال اجتماع مجلس تنفيذيين داخل كل ديوان عام بمحافظة ومركز ومدينة وحى ووحدة محلية قروية، والذى يقسم الخطوط إلى قصيرة ومتوسطة وطويلة وحساب النسبة المقررة من قبل مجلس الوزراء مع وجوب قيام مدير مشروع المواقف بسرعة إصدار اللاصقات على السيارات التى توضح التعريفة الجديدة ووضع لوحات إعلانية فى كل موقف بالزيادات الجديدة.

كيف يتم السيطرة على زيادة تسعيرة ركوب التاكسى؟

 إلزام السائقين بعمل عداد وفحص العدادت القديمة وأن تستبدل معدلات فتح العدادت من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات ومن يمتنع عن تنفيذ القانون من السائقين يتم تحويله إلى النيابة العامة وسحب الرخص والسيارة منه.

كيف يشارك المواطن فى التصدى للتلاعب بتعريفة الركوب ؟

حال وجود أى مخالفة يرصدها المواطن بتعريفة الركوب عليه إبلاغ الجهات المختصة سواء كانت المحافظة أو الحى أو غرف العمليات المخصصة لذلك لتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه السائق المخالف.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الشرقية يشدد على الإلتزام بتطبيق التعريفة الجديدة

موجز أخبار الساعة 1.. : محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب

المتحدث باسم الحكومة: لن نترك المجال مفتوحا لأى سائق يتلاعب بالتعريفة

محافظ الغربية يتفقد مجمع مواقف بسبرباى لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

صور.. مرور السويس يشن حملة لضبط السائقين المخالفين لتعريفة الأجرة الجديدة

تسعيرة الركوب

زيادة سعر البنزين

سيارات الاجرة

ارتفاع أجره السيارات

زيادة البنزين

اهم الاخبار




لا تفوتك
محمد صلاح يطلب المشاركة أساسيا أمام روسيا

محمد صلاح يطلب المشاركة أساسيا أمام روسيا

لطلاب الثانوية العامة.. أقوى مراجعة بمادة الفيزياء فى ليلة الامتحان

لطلاب الثانوية العامة.. أقوى مراجعة بمادة الفيزياء فى ليلة الامتحان

كوبر يضع الرتوش النهائية على خطة الفراعنة لمواجهة روسيا بكأس العالم.. صلاح يطلب المشاركة أساسيا.. المدرب الأرجنتينى يدرس الدفع بعمرو وردة مهاجما صريحا.. رمضان صبحى يعلن التحدى.. ولهيطة يتحدث عن الراحة النفسية

كوبر يضع الرتوش النهائية على خطة الفراعنة لمواجهة روسيا بكأس العالم.. صلاح يطلب المشاركة أساسيا.. المدرب الأرجنتينى يدرس الدفع بعمرو وردة مهاجما صريحا.. رمضان صبحى يعلن التحدى.. ولهيطة يتحدث عن الراحة النفسية

"الإسكان" تنتهي من إعداد كراسات شروط حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لطرحها في فروع بنك التعمير بعد العيد.. و فترة التقسيط 5 سنوات.. و أقل سعر للمتر 11 ألف جنيه.. ومساحة الوحدة لا تقل عن عن 130 مترا

"الإسكان" تنتهي من إعداد كراسات شروط حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لطرحها في فروع بنك التعمير بعد العيد.. و فترة التقسيط 5 سنوات.. و أقل سعر للمتر 11 ألف جنيه.. ومساحة الوحدة لا تقل عن عن 130 مترا

السكة الحديد: تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم بكل القطارات

السكة الحديد: تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم بكل القطارات

احذر عقوبة ترك السيارات ومرور الدواب على الطرق.. تصل لـ20 ألف جنيه

احذر عقوبة ترك السيارات ومرور الدواب على الطرق.. تصل لـ20 ألف جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة