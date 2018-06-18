سول: نهدف إلى إنهاء الحرب الكورية رسميا فى غضون هذا العام

سول (أ ش أ)

أجرت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج هوا، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا بنظيرها الأمريكى مايك بومبيو لبحث العديد من القضايا المهمة.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن كانج قولها - للصحفيين - "إن بومبيو أكد أن بلاده ستجرى محادثات قريبا مع كوريا الشمالية.. مشيرة إلى أن بلادها تهدف إلى إنهاء الحرب الكورية رسميا فى غضون هذا العام".

وأضافت "أعتقد أننا فى حاجة إلى تحقيق نتيجة من خلال المشاورات مع الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، لكن سول تعتزم معالجة مسألة التوقيت والشكل بمرونة."

وقال بومبيو، خلال الاتصال الهاتفى، "إن المحادثات مع كوريا الشمالية لمتابعة اتفاق قمة سنغافورة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم الدولة الشيوعية كيم جونج أون سوف تمضى قدما".. فيما أعربت كانج، من جانبها، عن أملها فى إجراء محادثات منفصلة مع نظيرها الكورى الشمالى رى يونج -هو على هامش المنتدى الإقليمى لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، الذى سيعقد فى سنغافورة أوائل أغسطس القادم.