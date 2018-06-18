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الإثنين، 18 يونيو 2018 02:54 م
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سعر الريال السعودى الاثنين 18-6-2018 وثبات العملة السعودية

الإثنين، 18 يونيو 2018 01:56 م
سعر الريال السعودى الاثنين 18-6-2018 وثبات العملة السعودية ريال سعودى - أرشيفية
كتبت- دانه الحديدى
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واصل سعر الريال السعودى ثباته أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 18-6-2018، آخر أيام العطلة الرسمية للبنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك، والتى من المقرر أن تستأنف عملها اعتبارا من غدا الثلاثاء، على آخر الأسعار المسجلة بختام تعاملات الخميس الماضى، مسجلا 4.74 جنيه للشراء، و4.76 جنيه للبيع، فى آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى.

 

وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، ومسجلا فروقا طفيفة فيما بينها، والتى جائت كالتالى..

 

سعر الريال السعودى اليوم
سعر الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط سعر العملة فى السوق المحلى"

4.74 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.74 جنيه للشراء

4.76  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر عملة الريال السعودى
سعر عملة الريال السعودى

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.72 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.71 جنيه للشراء

4.76  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولىcib

4.71 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر عملة الريال السعودى اليوم
سعر عملة الريال السعودى اليوم

 

 


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