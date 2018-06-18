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سجن صهر العاهل الإسبانى بعد الحكم عليه بتهمة اختلاس أموال

الإثنين، 18 يونيو 2018 09:05 ص
سجن صهر العاهل الإسبانى بعد الحكم عليه بتهمة اختلاس أموال الملك فليبى السادس ملك إسبانيا
(أ ف ب)
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ادخل إيناكى أوردانجارين صهر العاهل الإسبانى السجن صباح، اليوم الاثنين، بعدما حكم عليه بالإستئناف بالسجن خمس سنوات وعشرة أشهر بتهمة اختلاس أموال، كما افادت ادارة السجون.

وأوضح متحدث باسم ادارة السجون أن زوج الأميرة كريستينا شقيقة العاهل الإسبانى الملك فيليبى السادس، دخل سجن برييفا، البلدة الواقعة على بعد 108 كلم شمال مدريد عند الساعة الثامنة صباحا.

وقالت عدة صحف إسبانية، الأسبوع الماضى، إن محكمة أمهلت صهر الملك فيليبى خمسة أيام لتسليم نفسه بعد أن قضت المحكمة العليا بسجنه خمس سنوات وعشرة أشهر لإدانته باتهامات من بينها الاحتيال الضريبى والاختلاس.

ومثل إيناكى أوردانجارين الذى يعيش مع زوجته الأميرة كريستينا شقيقة الملك وأولادهما الأربعة فى سويسرا أمام محكمة فى بالما دى مايوركا الإبلاغه بالقرار.

وقضت المحكمة العليا الإسبانية، الثلاثاء الماضى، بخفض عقوبة سجن صهر الملك فيليبى إلى خمس سنوات وعشرة أشهر بعد طعن فى إدانته باتهامات من بينها الاحتيال الضريبى والاختلاس.

وفى فبراير من العام الماضى، أدين إيناكى أوردانجارين زوج الأميرة كريستينا شقيقة الملك وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر بتهمة استغلال صلاته بالعائلة المالكة للحصول على مبالغ أكبر مما ينبغى من حكومات إقليمية نظير عقود عامة لتنظيم فعاليات رياضية وسياحية وبالتهرب الضريبى.

ويعيش أوردانجارين مع الأميرة كريستينا وأبنائهما الأربعة فى سويسرا، وصدر الحكم الأصلى عن محكمة إقليمية فى مايوركا بعد تحقيق استمر ست سنوات وسط عدد كبير من قضايا الفساد ضد الساسة والشخصيات العامة.

 

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