زوج يطالب بإثبات جريمة الزنا على زوجته بعد اكتشافه علاقتها مع رجال بمصر الجديدة

كتبت أسماء شلبى

تقدم زوج ببلاغ أمام قسم شرطة مصر الجديدة، اتهم فيه زوجته بارتكابها جريمة الزنا وقيامها بخيانته طوال 6 شهور مستغلة سفره بالخارج للعمل، ومراسلتها رجال على مواقع التواصل الاجتماعى وإرسال لهم صور وفيديوهات خليعة ومخلة للآداب.

وشكى الزوج "سامح.ه.ع" صاحب الـ 44 عاما أثناء تقديمه البلاغ أمام كلا من قسم شرطة مصر الجديدة فى اتهامه لزوجته بالزنا ومحكمة الأسرة دائرة مصر الجديدة لإسقاط حضانة زوجته عن ابنته بعد أن تدهورت حياته الزوجية إثر اكتشافه خيانتها.

وذكر الزوج أنه قدم عدة أدلة مصورة ورسائل هاتفية على مواقع التواصل الاجتماعى لحديثها مع رجال بطريقة مخلة بالإضافة لاستغلال سفره ومكوثها بمفردها برفقة ابنته البالغة 4 سنوات واستقبالها رجال وفقا لأقوال الجيران وحارس العقار وكاميرات المراقبة.

وأكد الزوج فى بلاغه الذى اتهم فيه زوجته بخيانته والذى حمل رقم 4572 لسنة 2018 بعد تقديم شهادة الشهود أنه يخشى على طفلته بسبب فساد أخلاق زوجته، مؤكدا أنها لا تمانع أن تنتشر صورها وفيديوهات ويعلم الجميع بخيانتها معللة ذلك بإنها حرية شخصية وإذا رفض العيش معها على ذلك النحو فليطلقها ولكنها ستعاقبه بحرمانها من الصغيرة، لتصبح سيرتها على جميع الألسنة بخروجها ودخولها مصطحبة رجال -على حد وصف الزوج -حتى وصلت بها البجاحة بأن تصطحبهم إلى المنزل وتراهم ابنته البالغة 4 سنوات.

وتابع سامح، منها لله دمرتنى وضيعت سمعتى واستغلت إئتمانى لها على شرفى وذهبت وضيعت أموالى على رجال آخرين وجعلتهم ينهشوا وينتهكوا عرضى".