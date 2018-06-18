روسيا: حادث اصطدام السيارة بالمارة فى موسكو يرجع لنوم السائق بسبب الإجهاد

موسكو (أ ش أ)

كشفت التحقيقات الجارية مع سائق سيارة الأجرة التى اصطدمت أمس السبت بعدد من المارة فى قلب العاصمة الروسية موسكو أن سبب الحادث هو نوم السائق بشكل مفاجئ نتيجة للإجهاد والعمل بشكل متواصل لمدة 20 ساعة.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز، الإخبارية الأمريكية أن الشرطة الروسية بثت شريط فيديو للتحقيقات التى تجرى مع سائق السيارة، حيث اعترف بمحاولته الهرب بعد وقوع الحادث خوفًا من تعرضه للقتل من جانب المارة.

ونفى السائق أن يكون الحادث وقع بسبب السُكْر، مؤكدا أنه كان يعانى من الإجهاد بسبب العمل لمدة 20 ساعة متواصلة دون نوم، وأن الحادث وقع بسبب إغفائه لفترة قصيرة.

وكشفت الشرطة الروسية النقاب أيضًا عن أن مرتكب الحادث ـ الذى وقع أثناء تنظيم روسيا لمباريات كأس العالم ـ يدعى شينجيز أناربيك، ويبلغ من العمر 28 عامًا، وهو من مواطنى قيرجزستان.

وتجدر الإشارة إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 8 أشخاص، من بينهم اثنان من مشجعى المكسيك، علاوة على 6 آخرين من المارة.