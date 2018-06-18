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رفع 25 ألف طن مخلفات من شوارع الجيزة خلال عيد الفطر المبارك

الإثنين، 18 يونيو 2018 02:57 م
رفع 25 ألف طن مخلفات من شوارع الجيزة خلال عيد الفطر المبارك مخلفات قمامة - أرشيفية
كتب إبراهيم سالم
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نجحت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة فى رفع 25 ألف طن مخلفات وقمامة من شوارع المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك واستقبل مقلب شبرامنت أكثر من 10 آلاف طن مخلفات فى اليوم الواحد من جميع أحياء ومدن المحافظة .
 
وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، إنه تم تشكيل مجموعات عمل من عمال الهيئة العامة للنظافة والتجميل للتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل الوراق وإمبابة والعمرانية والهرم وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة .
 
وأضاف أنه تم إلغاء الإجازات لعمال النظافة والسائقين والفنيين بالجراجات والورش ومحطات مناولة الوراق والمريوطية ومجمع القمامة بشبرامنت وقطاعات النظافة والحدائق أيام عيد الفطر المبارك للعمل على مدار اليوم كما تم توزيع 250 ألف كيس قمامة مجاناً على رواد الحدائق العامة والمتنزهات بأحياء الجيزة الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى جمع القمامة ونقلها بالسيارات من أمام الحدائق إلى المقلب العمومى بشبرامنت.
 
وكلف المحافظ يحى فايد رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة بقيام قطاعات الحدائق بنطاق أحياء الجيزة عقب أجازة العيد بالبدء فى إصلاح وتهذيب المزروعات والنباتات والمسطحات الخضراء بالحدائق العامة والميادين لإعادتها لمكانتها السابقة بعد زيادة الاقبال عليها خلال أيام العيد.
 

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