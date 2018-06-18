رفع 25 ألف طن مخلفات من شوارع الجيزة خلال عيد الفطر المبارك

نجحت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة فى رفع 25 ألف طن مخلفات وقمامة من شوارع المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك واستقبل مقلب شبرامنت أكثر من 10 آلاف طن مخلفات فى اليوم الواحد من جميع أحياء ومدن المحافظة .

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، إنه تم تشكيل مجموعات عمل من عمال الهيئة العامة للنظافة والتجميل للتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل الوراق وإمبابة والعمرانية والهرم وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة .

وأضاف أنه تم إلغاء الإجازات لعمال النظافة والسائقين والفنيين بالجراجات والورش ومحطات مناولة الوراق والمريوطية ومجمع القمامة بشبرامنت وقطاعات النظافة والحدائق أيام عيد الفطر المبارك للعمل على مدار اليوم كما تم توزيع 250 ألف كيس قمامة مجاناً على رواد الحدائق العامة والمتنزهات بأحياء الجيزة الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى جمع القمامة ونقلها بالسيارات من أمام الحدائق إلى المقلب العمومى بشبرامنت.