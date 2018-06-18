رئيس كوريا الجنوبية يزور موسكو الخميس المقبل لعقد قمة مع بوتين

سول (أ ش أ)

ذكر مكتب رئاسة كوريا الجنوبية، أن الرئيس مون جيه - إن، سيزور روسيا الخميس المقبل، لعقد قمة ثنائية مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، ولإجراء اجتماعات مع قادة روس.

وأضاف المكتب الرئاسى، وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أنه سيتم عقد القمة فى العاصمة الروسية موسكو، يوم الخميس بعد وقت قليل من وصول مون روسيا فى زيارته التى تستغرق ثلاثة أيام.

وتعد هذه أول زيارة لمون للعاصمة الروسية منذ توليه مهام منصبه فى مايو عام 2017، كما أنها تعد أول زيارة رسمية لرئيس كورى جنوبى إلى روسيا منذ العام 1999.

وأشارت "يونهاب" إلى أن مون وبوتين من المتوقع أن يناقشا سبل جعل كوريا الشمالية تتخلى عن تطلعاتها النووية.

وقال مسئول فى قصر الرئاسة الكورى الجنوبى، رفض الكشف عن هويته، أن روسيا كان لها إسهامات كبيرة ضمن الجهود التى ترمى إلى نزع السلاح النووى من كوريا الشمالية، كما أنها لعبت دورا مهما فى ممارسة الضغط على الشطر الشمالي.

وقال نام جوان-بيو، رئيس مكتب الأمن الوطنى الكورى الجنوبي، أن زيارة مون لروسيا تسجل مرحلة مهمة فى الجهود لإقامة شراكة استراتيجية بين كوريا الجنوبية وروسيا، بالإضافة إلى توطيد علاقات الصداقة والثقة بين البلدين.

وأضاف نام، أن الزيارة من المتوقع أن تسهم فى تعزيز سبل التعاون الاستراتيجى بين روسيا وكوريا الجنوبية من أجل إحلال السلام فى شمال شرق آسيا وسط وجود تطورات إيجابية فى الأوضاع الأمنية ومساعى نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية.

يذكر أن مون التقى بوتين لأول مرة، فى سبتمبر الماضى، عندما زار مون مدينة فلاديفوستوك الروسية لحضور المنتدى الاقتصادى الشرقى السنوى الذى تستضيفه روسيا.

وسيجرى مون اجتماعات فى موسكو مع رئيس الوزراء الروسى ديميترى ميدفيديف، ومع مسئولين آخرين رفيعى المستوى.