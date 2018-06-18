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دخول صهر العاهل الاسباني السجن بعد الحكم عليه بتهمة اختلاس

الإثنين، 18 يونيو 2018 11:29 ص
دخول صهر العاهل الاسباني السجن بعد الحكم عليه بتهمة اختلاس الأمير الأسبانى وزوجته
أ ف ب
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دخل ايناكي اوردانجارين، صهر العاهل الاسبانى، السجن، اليوم الاثنين، بعدما حكم عليه بالاستئناف بالسجن خمس سنوات وعشرة اشهر بتهمة اختلاس أموال، فى ختام قضية شوهت صورة العائلة الملكية الاسبانية.

وحضر اوردانجارين، لاعب كرة اليد السابق الحائز على ميداليتين برونزيتين فى الالعاب الأولمبية مع أسبانيا، زوج الأميرة كريسيتنا، شقيقة العاهل الأسبانى فيليبي السادس، إلى سجن برييفا، البلدة الواقعة على بعد 108 كلم شمال مدريد.

وعلى غرار المحكومين الاخرين الذين كانوا طليقين، تمكن اوردانجارين (50 عاما) من اختيار السجن الذى يرغب فى أن يقضي عقوبته فيه بشرط أن يدخله طوعا.

والسجن الذى اختاره اوردانجارين هو سجن صغير قادر على استيعاب 162 شخصا ومخصص عموما للنساء لكنه يضم جناحا للرجال كان شاغرا إلى حين وصوله اليه.

وبعد الحكم عليه في الاستئناف الثلاثاء، أمهله القضاء حتى منتصف ليل الاثنين، لكى يتوجه الى السجن.

 

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أسبانيا

ايناكي اوردانجارين

العاهل الأسبانى

الأميرة كريسيتنا

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