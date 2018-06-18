video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 18 يونيو 2018 06:20 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

حبس عاطل لانتحاله صفة ضابط شرطة والنصب على المواطنين بالبدرشين

الإثنين، 18 يونيو 2018 04:23 م
حبس عاطل لانتحاله صفة ضابط شرطة والنصب على المواطنين بالبدرشين انتحال صفة- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة والنصب على المواطنين بالبدرشين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة البدرشين، تفيد انتحال أحد الأشخاص صفة ضابط شرطة، للاحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

 

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بصحبة الاتهام المنسوب إليه، فتم تحرير محضر بالواقعة،  وأخطرت النيابة للتحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس 3 أشخاص سرقوا أحذية بقيمة 20 ألف جنيه من مخزن بمصر القديمة

حبس خادمة قتلت ربة منزل لسرقتها بالمنوفية

اخبار الحوادث

حوادث

البدرشين

نصب واحتيال

انتحال صفة

ضابط شرطة




لا تفوتك
محمد صلاح يطلب المشاركة أساسيا أمام روسيا

محمد صلاح يطلب المشاركة أساسيا أمام روسيا

لطلاب الثانوية العامة.. أقوى مراجعة بمادة الفيزياء فى ليلة الامتحان

لطلاب الثانوية العامة.. أقوى مراجعة بمادة الفيزياء فى ليلة الامتحان

كوبر يضع الرتوش النهائية على خطة الفراعنة لمواجهة روسيا بكأس العالم.. صلاح يطلب المشاركة أساسيا.. المدرب الأرجنتينى يدرس الدفع بعمرو وردة مهاجما صريحا.. رمضان صبحى يعلن التحدى.. ولهيطة يتحدث عن الراحة النفسية

كوبر يضع الرتوش النهائية على خطة الفراعنة لمواجهة روسيا بكأس العالم.. صلاح يطلب المشاركة أساسيا.. المدرب الأرجنتينى يدرس الدفع بعمرو وردة مهاجما صريحا.. رمضان صبحى يعلن التحدى.. ولهيطة يتحدث عن الراحة النفسية

"الإسكان" تنتهي من إعداد كراسات شروط حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لطرحها في فروع بنك التعمير بعد العيد.. و فترة التقسيط 5 سنوات.. و أقل سعر للمتر 11 ألف جنيه.. ومساحة الوحدة لا تقل عن عن 130 مترا

"الإسكان" تنتهي من إعداد كراسات شروط حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لطرحها في فروع بنك التعمير بعد العيد.. و فترة التقسيط 5 سنوات.. و أقل سعر للمتر 11 ألف جنيه.. ومساحة الوحدة لا تقل عن عن 130 مترا

السكة الحديد: تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم بكل القطارات

السكة الحديد: تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم بكل القطارات

احذر عقوبة ترك السيارات ومرور الدواب على الطرق.. تصل لـ20 ألف جنيه

احذر عقوبة ترك السيارات ومرور الدواب على الطرق.. تصل لـ20 ألف جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة