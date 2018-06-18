حبس عاطل لانتحاله صفة ضابط شرطة والنصب على المواطنين بالبدرشين

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة والنصب على المواطنين بالبدرشين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة البدرشين، تفيد انتحال أحد الأشخاص صفة ضابط شرطة، للاحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بصحبة الاتهام المنسوب إليه، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.