تنظيم داعش يخطف 4 مدنيين عراقيين بمحافظة صلاح الدين

بغداد (أ ش أ)

أعلن مصدر أمنى عراقى، اليوم الأحد، اختطاف مجموعة إرهابية لأربعة مدنيين شمال غربى محافظة صلاح الدين.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، عن المصدر قوله إن مجموعة من مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى اختطفت أربعة مدنيين فى منطقة تلول الباج شمال غربى محافظة صلاح الدين، وقد نفذت المجموعة عملية الاختطاف بواسطة ثلاث سيارات، وتوجهت بهم إلى جهة غير معلومة.

يذكر أن تنظيم "داعش" يمتلك أوكارا إرهابية فى مناطق فى أطراف محافظة صلاح الدين وخاصة فى مطيبيجة والزركة وجبال حمرين، ويستخدمها بين فترة وأخرى لاستهداف المدنيين والقوات الأمنية.