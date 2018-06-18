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تغيير مجالس إدارات الشركات التابعة للقابضة الكيماوية سبتمبر المقبل

الإثنين، 18 يونيو 2018 01:00 ص
تغيير مجالس إدارات الشركات التابعة للقابضة الكيماوية سبتمبر المقبل عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية
كتب عبد الحليم سالم
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كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن عملية تغيير رؤساء ومجالس إدارات الشركات التابعة 18 شركة ستبدأ اعتبارا من 12 أغسطس المقبل، لافتا أنه سيتم تفعيل التغييرات فى شهر سبتمبر المقبل.

 

وأضاف عماد الدين مصطفى لـ"اليوم السابع" أن هناك معايير تتعلق بالإيرادات والأرباح وأداء الشركات، ستكون هى عوامل الحسم فى بقاء أو تغير أى رئيس شركة ومجلسه خاصة أنه لا بد أن تحقق الشركات النمو المطلوب منها.

 

وفى سياق آخر قال عماد الدين مصطفى إن الشركة القابضة تدرس حاليا دمج شركتى النصر للملاحات والمكس للملح فى كيان واحد، بما يمكنها من أداء دورها بشكل أفضل.

 

وقال إن الشركات التى سيتم نقلها للقابضة للنقل البحرى والبرى، وهى سيجوارت وناورين واليايات والنقل والهندسة، مديونية للقابضة الكيماوية بنحو 2.2 مليار جنيه ولا بد من سدادها، أو تسوية الديون قبل النقل الفعلى.


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القابضة الكيماوية

تغييرات رؤساء الشركات

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