تصاعد أدخنة من أحد المولات التجارية بالإسكندرية والحماية المدنية تسيطر

الإسكندرية – أسماء على بدر

تصاعدت الأدخنة داخل أحد المولات التجارية بالإسكندرية، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، اخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، بتصاعد أدخنة بمول تجارى بمنطقة المندرة.

وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص تبين تصاعد أدخنة من مدخنة شواية بقسم المشويات والمخبوزات بالطابق الثانى، داخل المول محل البلاغ نتيجة تراكم الزيوت والشحومات بالمدخنة، وارتفاع درجة الحرارة، مما أدى لتصاعد أدخنه كثيفة دون حدوث إصابات أو تلفيات.

وبسؤال "م.ه.ا" 56 سنة مسئول الأمن بالفرع، أيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أحد بالتسبب فى الحريق، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر المحضر رقم إدارى قسم ثان المنتزه وجارى العرض على النيابة.