تحرير 1231 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى المحافظة.

وأسفرت مجهودات الحملة، التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور، والعميد رضا فوزى وكيل ادارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1231 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 319 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "، و54 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات، و51 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز9 سيارات، و105 مخالفات سحب رخص قيادة وتسيير، و51 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وسحب 43 رخصة لعدم الصلاحية الفنية، و 52 رخصة لمخالفة البيئة، و 41 مخالفة تجاوز سرعة "رادار"، وسحب 40 رخصة لمخالفة خط السير، و23 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و36 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار، وسحب 38 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة، من ضبط وحجز 33 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و27 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق"، و35 مخالفة عدم صلاحية الإطارات، و55 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على 4 سيارات متروكة، و24 مخالفة إزالة فاميه، وتحرير39 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، و74 مخالفة مواقف عشوائية، و12 مخالفة طمس لوحات معدنية، وتحرير66 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.