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الإثنين، 18 يونيو 2018 02:57 م
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بيسكوف: من السابق لأوانه الحديث عن تبادل المحتجزين بين روسيا وأوكرانيا

الإثنين، 18 يونيو 2018 12:55 م
بيسكوف: من السابق لأوانه الحديث عن تبادل المحتجزين بين روسيا وأوكرانيا دميترى بيسكوف السكرتير الصحفى للرئيس الروسى فلاديمير بوتين
(أ ش أ)
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 قال دميترى بيسكوف السكرتير الصحفى للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إنه من السابق لأوانه الحديث عن إحراز تقدم فيما يخص تبادل المحتجزين مع أوكرانيا، عقب الاتصال الهاتفى الأخير الذى جرى بين بوتين ونظيره الأوكرانى بيترو بوروشنكو.

وحول ما إذا كان هناك أى تقدم بشأن المحتجزين الأوكرانيين فى روسيا والمواطنة الروسية المحتجزة فى أوكرانيا، أشار بيسكوف -فى تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية إلى أنه من السابق لأوانه التحدث، والعمل جارى لتنفيذ الاتفاق الخاص بتبادل المحتجزين، وهو ما تم التوصل إليه خلال المحادثة الهاتفية الأخيرة بين الرئيسين".

يذكر أن بوروشينكو كان قد أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره بوتين، فى التاسع من يونيو الجارى، استعرضا خلاله تطورات الأوضاع فى إقليم "دونباس" وتطبيق "اتفاقيات مينسك".

 

 


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