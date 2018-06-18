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الإثنين، 18 يونيو 2018 10:47 م
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"اليوم السابع": خطة اصطياد الدب الروسى فى 90 دقيقة

الإثنين، 18 يونيو 2018 09:06 م
"اليوم السابع": خطة اصطياد الدب الروسى فى 90 دقيقة اليوم السابع
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تتناول جريدة "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، آخر استعدادت المنتخب الوطنى لكرة القدم للمباراة المرتفبة أمام المنتخب الروسى، ضمن الجولة الثانية من لقاءات المجموعة الأولى بمونديال روسيا 2018، وكان الفراعنة قد خسروا المباراة الأولى أمام منتخب أوروجواى بهدف نظيف بعد عرض قوى.
 
واقرأ داخل عدد الغد..
 

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