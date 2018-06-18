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الإثنين، 18 يونيو 2018 02:58 م
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اليورو ينخفض والدولار قرب أعلى مستوى فى 7 أشهر

الإثنين، 18 يونيو 2018 01:12 م
اليورو ينخفض والدولار قرب أعلى مستوى فى 7 أشهر الدولار _ أرشيفية
رويترز
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انخفض الدولار صوب أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع اليوم الاثنين، فى الوقت الذى تصاعد فيه خطر حرب تجارية عالمية وأثر نزاع داخل الائتلاف الحكام فى ألمانيا سلبا على العملة الموحدة.

وبعد أن تكبد خسارة كبيرة الأسبوع الماضى حين تبنى البنك المركزى الأوروبى لهجة تميل إلى التيسير النقدي، تراجع اليورو مجددا اليوم ليتداول منخفضا 0.3 بالمئة إلى 1.1576 دولار بالقرب من مستواه المنخفض المسجل فى الآونة الأخيرة البالغ 1.1543 دولار.

وقرار الولايات المتحدة يوم الجمعة بفرض رسوم على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار هو أحدث خطوة فى النزاع التجارى بين أكبر اقتصادين فى العالم وعلى إثر ذلك، قالت وكالة الأنباء الرسمية الصينية إن بكين ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على 659 منتجا أمريكيا من فول الصويا والسيارات إلى الأطعمة البحرية.

وزاد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 94.966 مقتربا من أعلى مستوى فى سبعة أشهر والذى لامسه يوم الجمعة بعد أن أصدر مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) إشارات على زيادة أسعار الفائدة وارتفع الين قليلا مقابل الدولار بعد بيانات أظهرت زيادة كبيرة فى صادرات اليابان وسط التوترات التجارية.

وانخفض الدولار 0.1 بالمئة إلى 110.50 ين، ليتأثر سلبا بضعف الإقبال على المخاطرة مع انخفاض الأسهم فى طوكيو وتضرر الثقة جراء مزيج من التوترات التجارية وزلزال قوى ضرب مدينة أوساكا اليابانية وانخفضت العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية على خلفية تراجع أسعار النفط الخام.

وجرى تداول الدولار الكندى عند 1.3181 للدولار الأمريكى بعد أن تراجع لأدنى مستوى فى عام عند 1.3210 دولار كندى يوم الجمعة ولم يسجل الدولار الاسترالى تغيرا يذكر عند 0.7443 دولار أمريكى بعد أن هبط لأدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 0.7426 دولار

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 74.45 دولار للبرميل اليوم عقب تقارير بأن السعودية وروسيا وهما أكبر موردين للخام ستزيدان على الأرجح الإنتاج فى اجتماع أوبك فى 22 يونيو حزيران فى فيينا.


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