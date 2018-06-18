"النقل الروسية": 52 ألف مشجع وصحفى يستخدم المواصلات المجانية خلال كأس العالم

موسكو أ ش أ

ذكر المكتب الصحفى لوزارة النقل الروسية، اليوم الاثنين، أن أكثر من 52 ألف مشجع وصحفى استقلوا وسائل المواصلات المجانية عبر المدن الروسية المضيفة لمباريات كأس العالم لكورة القدم 2018، خلال الأسبوع الماضي.

ودعت النقل الروسية جميع المشجعين الذين قاموا بحجز مقاعد فى القطارات المجانية ولا يعتزمون استخدامها، بإعادتها مرة أخرى عبر الموقع الإلكترونى المخصص لحجز التذاكر، بحسب ما أوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

ويتطلب الحصول على تذكرة للتنقل المجانى فى المدن الروسية المُضيفة لمبارايات مونديال روسيا 2018، الحصول على تذكرة لحضور مباراة من مباريات كأس العالم وهوية المشجع، بالإضافة إلى التسجيل عبر الموقع المذكور، حيث يستقبل المشجع بعد استكمال عملية التسجيل رسالة عبر بريده الإلكترونى برقم تذكرته المجانية.

وتستضيف 11 مدينة روسية مباريات كأس العالم 2018، فى الفترة من 14 يونيو الجارى وحتى 15 يوليو.