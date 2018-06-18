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الإثنين، 18 يونيو 2018 09:02 ص
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المرور يشن حملات رادار على الطرق السريعة لمنع السرعات

الإثنين، 18 يونيو 2018 08:06 ص
المرور يشن حملات رادار على الطرق السريعة لمنع السرعات حملات مرورية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت اﻹدارة العامة للمرور، من نشر  الحملات المرورية على الطرق السريعة، للحد من الحوادث مثل حملات الرادار، وعكس الاتجاه، وحملات الكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة تحت إشراف اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

وأمر اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور، بتشديد الحملات المرورية علي الطرق السريعة، ونشر رادادت ثابتة ومتحركة للحد من السرعة الزائدة، والدفع بسيارات الدفع الرباعى والأقوال الأمنية الثابتة والمتحركة ، ونشر رجال مباحث المرور على المواقف وتكثيف حملات الكشف عن الإطارات والرادار.

 

 


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