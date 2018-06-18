المتحدث باسم الحكومة: لن نترك المجال مفتوحا لأى سائق يتلاعب بالتعريفة

كتب سمير حسنى

أكد السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أن هناك تكثيفا من مباحث التموين والمرور لضمان عدم التلاعب فى الأسعار، والتشديد على مراقبة التعريفة ومتابعة المواقف ومستودعات البوتاجاز.

وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، فى مداخلة هاتفية لقناة ON Live، عن التعامل مع 115 شكوى فى 18 محافظة، حيث تم التحقق منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بما يتفق مع طبيعتها، وعلى سبيل المثال كان هناك شكوى من محافظة كفر الشيخ بارتفاع أسعار اسطوانات البوتاجاز وتم تحرير محضر للمخالفين، وتم التواصل مع المواطنين وشرح ما تم اتخاذه من إجراءات بحق المشكو ضدهم.

وفيما يتعلق بشكاوى استغلال بعض السائقين فى رفع التعريفة، قال سلطان: "لن نترك المجال مفتوحا لأى سائق بتلاعب بالتعريفة، وعازمون على تطبيق التعريفة الجديدة بكل حسم".