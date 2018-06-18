video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 18 يونيو 2018 02:14 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

المتحدث باسم الحكومة: لن نترك المجال مفتوحا لأى سائق يتلاعب بالتعريفة

الإثنين، 18 يونيو 2018 01:44 م
المتحدث باسم الحكومة: لن نترك المجال مفتوحا لأى سائق يتلاعب بالتعريفة أشرف سلطان - المتحدث باسم مجلس الوزراء
كتب سمير حسنى
إضافة تعليق

أكد السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أن هناك تكثيفا من مباحث التموين والمرور لضمان عدم التلاعب فى الأسعار، والتشديد على مراقبة التعريفة ومتابعة المواقف ومستودعات البوتاجاز.

 

وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، فى مداخلة هاتفية لقناة ON Live، عن التعامل مع 115 شكوى فى 18 محافظة، حيث تم التحقق منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بما يتفق مع طبيعتها، وعلى سبيل المثال كان هناك شكوى من محافظة كفر الشيخ بارتفاع أسعار اسطوانات البوتاجاز وتم تحرير محضر للمخالفين، وتم التواصل مع المواطنين وشرح ما تم اتخاذه من إجراءات بحق المشكو ضدهم.

 

وفيما يتعلق بشكاوى استغلال بعض السائقين فى رفع التعريفة، قال سلطان: "لن نترك المجال مفتوحا لأى سائق بتلاعب بالتعريفة، وعازمون على تطبيق التعريفة الجديدة بكل حسم".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البترول: ارتفاع استهلاك البنزين لـ7 ملايين طن خلال 10 سنوات بسبب انخفاض سعره

البترول: نتحمل دعم 75 قرشا للتر البنزين 95

المتحدث باسم مجلس الوزراء

اشرف سلطان

اسعار الوقود

البنزين

اسطوانات البوتاجاز




لا تفوتك
السكة الحديد: تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم بكل القطارات

السكة الحديد: تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم بكل القطارات

احذر عقوبة ترك السيارات ومرور الدواب على الطرق.. تصل لـ20 ألف جنيه

احذر عقوبة ترك السيارات ومرور الدواب على الطرق.. تصل لـ20 ألف جنيه

كيف نفهم قانون فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة؟.. يشترط أن تكون الجامعات "متميزة علميا" وتخضع لمعايير الجودة.. لجنة لفحص طلبات الإنشاء وصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس المصريين

كيف نفهم قانون فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة؟.. يشترط أن تكون الجامعات "متميزة علميا" وتخضع لمعايير الجودة.. لجنة لفحص طلبات الإنشاء وصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس المصريين

"الإسكان" تنتهي من إعداد كراسات شروط حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لطرحها في فروع بنك التعمير بعد العيد.. و فترة التقسيط 5 سنوات.. و أقل سعر للمتر 11 ألف جنيه.. ومساحة الوحدة لا تقل عن عن 130 مترا

"الإسكان" تنتهي من إعداد كراسات شروط حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لطرحها في فروع بنك التعمير بعد العيد.. و فترة التقسيط 5 سنوات.. و أقل سعر للمتر 11 ألف جنيه.. ومساحة الوحدة لا تقل عن عن 130 مترا

محمد صلاح يطلب المشاركة أساسيا أمام روسيا

محمد صلاح يطلب المشاركة أساسيا أمام روسيا

من لبس البكينى للزعانف كل شعب وله مظاهراته.. أغرب وقفات الاحتجاج حول العالم

من لبس البكينى للزعانف كل شعب وله مظاهراته.. أغرب وقفات الاحتجاج حول العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة