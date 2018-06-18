الكوريتان تدرسان تشكيل فرق موحدة لدورة الألعاب الآسيوية

(أ ف ب)

تناقش الكوريتان، اليوم الاثنين، تشكيل فرق موحدة للمشاركة فى دورة الألعاب الآسيوية فى إندونيسيا فى مسعى لدعم الجهود الدبلوماسية المتزايدة فى شبه الجزيرة التى بدأت منذ دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الماضية.

واتفق زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الكورى الجنوبى مون جاى أن خلال قمتهما التاريخية التى عقداها فى ابريل على المشاركة بشكل موحد فى "المناسبات الرياضية الدولية على غرار دورة الألعاب الآسيوية 2018".

وقال رئيس الوفد الكورى الجنوبى جيون شونغ-ريول إن جدول أعمال اجتماع الاثنين يتضمن مناقشة تنظيم مسيرة مشتركة وتشكيل فرق موحدة للألعاب الآسيوية التى ستجرى فى جاكارتا من 18اغسطس وحتى 2 سبتمبر ،وسيناقش المسؤولون كذلك تفاصيل مباراة كرة سلة بفريق واحد، وهو أمر اقترحه كيم خلال قمته مع مون.

وقال جيون قبيل الاجتماع "كما شهدنا فى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى بيونغ تشانغ، يدرك الجميع أن الرياضة أطلقت المصالحة بين الجنوب والشمال" فى شبه الجزيرة الكورية.

وشكلت الكوريتان أول فريق أولمبى موحد لهما على الإطلاق خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 كان عبارة عن فريق نسائى مشترك للعبة هوكى الجليد.

وأثارت فكرة تشكيل فريق مشترك فى أولمبياد بيونج تشانج انتقادات فى الشطر الجنوبى حيث اعتبر البعض أن سيول تحرم لاعبيها من فرصة المشاركة فى الألومبياد.

لكن مشهد لاعبين من الكوريتين يرتدون نفس القمصان أثار ردود فعل عاطفية فى أوساط الجماهير فى وقت ازدادت شعبية الفريق رغم هزيمته فى جميع المباريات.

وبدأ التقارب بين الكوريتين فى وقت سابق من العام الجارى عندما قرر كيم إرسال لاعبين ومشجعات وشقيقته كمبعوثة إلى أوليمبياد بيونج تشانج.

وتسارعت الجهود الدبلوماسية مذاك ما أفضى إلى قمة تاريخية بين كيم والرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى سنغافورة الأسبوع الماضى.