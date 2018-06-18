video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 18 يونيو 2018 11:31 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

الكوريتان تدرسان تشكيل فرق موحدة لدورة الألعاب الآسيوية

الإثنين، 18 يونيو 2018 09:30 ص
الكوريتان تدرسان تشكيل فرق موحدة لدورة الألعاب الآسيوية زعيم كوريا الشمالية ورئيس كوريا الجنوبية
(أ ف ب)
إضافة تعليق

 تناقش الكوريتان، اليوم الاثنين، تشكيل فرق موحدة للمشاركة فى دورة الألعاب الآسيوية فى إندونيسيا فى مسعى لدعم الجهود الدبلوماسية المتزايدة فى شبه الجزيرة التى بدأت منذ دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الماضية.

واتفق زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الكورى الجنوبى مون جاى أن خلال قمتهما التاريخية التى عقداها فى ابريل على المشاركة بشكل موحد فى "المناسبات الرياضية الدولية على غرار دورة الألعاب الآسيوية 2018".

وقال رئيس الوفد الكورى الجنوبى جيون شونغ-ريول إن جدول أعمال اجتماع الاثنين يتضمن مناقشة تنظيم مسيرة مشتركة وتشكيل فرق موحدة للألعاب الآسيوية التى ستجرى فى جاكارتا من 18اغسطس وحتى 2 سبتمبر ،وسيناقش المسؤولون كذلك تفاصيل مباراة كرة سلة بفريق واحد، وهو أمر اقترحه كيم خلال قمته مع مون.

وقال جيون قبيل الاجتماع "كما شهدنا فى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى بيونغ تشانغ، يدرك الجميع أن الرياضة أطلقت المصالحة بين الجنوب والشمال" فى شبه الجزيرة الكورية.

وشكلت الكوريتان أول فريق أولمبى موحد لهما على الإطلاق خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 كان عبارة عن فريق نسائى مشترك للعبة هوكى الجليد.

وأثارت فكرة تشكيل فريق مشترك فى أولمبياد بيونج تشانج انتقادات فى الشطر الجنوبى حيث اعتبر البعض أن سيول تحرم لاعبيها من فرصة المشاركة فى الألومبياد.

لكن مشهد لاعبين من الكوريتين يرتدون نفس القمصان أثار ردود فعل عاطفية فى أوساط الجماهير فى وقت ازدادت شعبية الفريق رغم هزيمته فى جميع المباريات.

وبدأ التقارب بين الكوريتين فى وقت سابق من العام الجارى عندما قرر كيم إرسال لاعبين ومشجعات وشقيقته كمبعوثة إلى أوليمبياد بيونج تشانج.

وتسارعت الجهود الدبلوماسية مذاك ما أفضى إلى قمة تاريخية بين كيم والرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى سنغافورة الأسبوع الماضى.

 

 

               


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكوريتان تستهدفان سير الرياضيين معا فى افتتاح الألعاب الآسيوية

مسئول: من المحتمل مشاركة كوريا الشمالية فى استضافة الألعاب الآسيوية مع الجنوب

"ناجويا" اليابانية تستضيف دورة الألعاب الآسيوية 2026

"هانجتشو" الصينية تحتضن دورة الألعاب الآسيوية 2022

اخبار عالميه

زعيم كوريا الشماليه

رئيس كوريا الجنوبيه

بيونج يانج

العاب اسيويه

رياضه




لا تفوتك
روسيا اليوم: الفيفا يغير بروتوكوله بسبب رفض الشناوى استلام جائزة أفضل لاعب

روسيا اليوم: الفيفا يغير بروتوكوله بسبب رفض الشناوى استلام جائزة أفضل لاعب

المترو: اليوم آخر أيام مد ساعات التشغيل.. وعودة العمل للواحدة صباحا من الغد

المترو: اليوم آخر أيام مد ساعات التشغيل.. وعودة العمل للواحدة صباحا من الغد

7 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2018.. تعرف عليها

7 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2018.. تعرف عليها

10 مقومات للاقتصاد تمكنه من الوصول لاستراتيجية التنمية 2030.. تعرف عليها

10 مقومات للاقتصاد تمكنه من الوصول لاستراتيجية التنمية 2030.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين بمحافظات مصر

كيف وصل الإرهابيون لاستخدام "RDX" فى العمليات التفجيرية؟

كيف وصل الإرهابيون لاستخدام "RDX" فى العمليات التفجيرية؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة