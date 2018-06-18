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الإثنين، 18 يونيو 2018 03:58 م
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"القومي للمرأة":تراجع حالات التحرش خلال أيام العيد

الإثنين، 18 يونيو 2018 03:22 م
"القومي للمرأة":تراجع حالات التحرش خلال أيام العيد تحرش - أرشيفية
/أ ش أ/
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أكدت الدكتورة نجلاء العادلي مديرة غرفة عمليات مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، أن المكتب تلقى 17 شكوى خلال أيام العيد.

وأشارت العادلي -في تصريحات اليوم الاثنين- إلى تراجع عدد حالات التحرش والمحاضر الرسمية المحررة في هذا الصدد، مشيرة إلى دور الانتشار المكثف من الشرطة، وخاصة الشرطة النسائية، في أمكان التجمعات، باﻹضافة إلى انتشار وحدات التدخل السريع.

وأوضحت أنه تم رصد حالات التحرش من خلال المتابعة الميدانية للتجمعات والمنتزهات العامة بمصاحبة قوات الشرطة، مشيرة إلى أن أعضاء مكتب الشكاوى قاموا بتغطية بعض اﻷماكن ميدانيا؛ مثل المهندسين، جامعة الدول العربية، الدقى، كورنيش النيل، العجوزة، التحرير، كوبري قصر النيل، سراي القبة، عباس العقاد ومكرم عبيد.

وأكدت أن المجلس القومى للمرأة كان قد شكل غرفة عمليات مكتب شكاوى المرأة، سعيا منه لحماية النساء والفتيات من التحرش الجنسي خاصة خلال مواسم الأعياد والمناسبات.


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