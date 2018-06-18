القبض على عاطل بحوزته كمية من المخدرات فى القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عاطل بعد مطاردة مثيرة، وبحوزته كمية من البانجو وسلاح أبيض ومبلغ مالى.

وتلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارًا من الرائد محمود غزال معاون مباحث كفر شكر يفيد قيام عاطل بالإتجار فى المخدرات، ويتخذ من منزله بقرية "أسنيت" وكرا لممارسة أعماله الإجرامية.

فتوجهت على الفور قوة أمنية للقبض على المتهم، إلا أنه أسرع هاربا، ونجحت القوة الأمنية فى ضبطه ويدعى "سالم. ع. 41 عاما" سائق "توك توك" وسبق اتهامه فى 5 قضايا مخدرات وأموال عامة، وبحوزته كمية من نبات البانجو ومبلغ مالى، وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواة".