video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 18 يونيو 2018 02:58 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

القبض على عاطل بحوزته كمية من المخدرات فى القليوبية

الإثنين، 18 يونيو 2018 02:14 م
القبض على عاطل بحوزته كمية من المخدرات فى القليوبية بانجو -أرشيفية
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عاطل بعد مطاردة مثيرة، وبحوزته كمية من البانجو وسلاح أبيض ومبلغ مالى.
 
وتلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارًا من الرائد محمود غزال معاون مباحث كفر شكر يفيد قيام عاطل بالإتجار فى المخدرات، ويتخذ من منزله بقرية "أسنيت" وكرا لممارسة أعماله الإجرامية.
 
فتوجهت على الفور قوة أمنية للقبض على المتهم، إلا أنه أسرع هاربا، ونجحت القوة الأمنية فى ضبطه ويدعى "سالم. ع. 41 عاما" سائق "توك توك" وسبق اتهامه فى 5 قضايا مخدرات وأموال عامة، وبحوزته كمية من نبات البانجو ومبلغ مالى، وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواة".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

‏العثور على جثة لشخص بجوار كشك فى القليوبية

اخبار عاجلة

اخبار الحوادث

اخبار محافظة القليوبية

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية




لا تفوتك
السكة الحديد: تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم بكل القطارات

السكة الحديد: تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم بكل القطارات

احذر عقوبة ترك السيارات ومرور الدواب على الطرق.. تصل لـ20 ألف جنيه

احذر عقوبة ترك السيارات ومرور الدواب على الطرق.. تصل لـ20 ألف جنيه

كيف نفهم قانون فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة؟.. يشترط أن تكون الجامعات "متميزة علميا" وتخضع لمعايير الجودة.. لجنة لفحص طلبات الإنشاء وصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس المصريين

كيف نفهم قانون فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة؟.. يشترط أن تكون الجامعات "متميزة علميا" وتخضع لمعايير الجودة.. لجنة لفحص طلبات الإنشاء وصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس المصريين

"الإسكان" تنتهي من إعداد كراسات شروط حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لطرحها في فروع بنك التعمير بعد العيد.. و فترة التقسيط 5 سنوات.. و أقل سعر للمتر 11 ألف جنيه.. ومساحة الوحدة لا تقل عن عن 130 مترا

"الإسكان" تنتهي من إعداد كراسات شروط حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لطرحها في فروع بنك التعمير بعد العيد.. و فترة التقسيط 5 سنوات.. و أقل سعر للمتر 11 ألف جنيه.. ومساحة الوحدة لا تقل عن عن 130 مترا

محمد صلاح يطلب المشاركة أساسيا أمام روسيا

محمد صلاح يطلب المشاركة أساسيا أمام روسيا

من لبس البكينى للزعانف كل شعب وله مظاهراته.. أغرب وقفات الاحتجاج حول العالم

من لبس البكينى للزعانف كل شعب وله مظاهراته.. أغرب وقفات الاحتجاج حول العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة