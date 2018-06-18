القبض على طالب بحوزته سلاح نارى فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز الإسماعيلية، من القبض على طالب وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" بقصد الدفاع.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه بالقبض على المتهم "أحمد.م.م" 16 عاما، طالب ومقيم السحارة دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" بقصد الدفاع.

تم التحفظ على المتهم والسلاح المضبوط، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.