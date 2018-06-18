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العامة للجملة: توفير منتجات اللحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية

الإثنين، 18 يونيو 2018 04:00 ص
العامة للجملة: توفير منتجات اللحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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أكد المهندس جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير منتجات السلع الغذائية وكذلك اللحوم والدواجن فى منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

 

وأضاف الشرقاوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه باستمرار تكثيف طرح المنتجات لتلبية احتيجات المواطنين طوال الوقت، كما يتم تأمين مخزون استرتيجى من السلع تكفى لعدة أشهر مقبلة.

 

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن السلع التموينية لن تتأثر بارتفاع الوقود، وستظل أسعارها ثابتة على بطاقات التموين، وكذلك السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، ويتم توفيرها للمواطنين، خاصة المنتجات الأساسية، سواء من خلال منافذ الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أو من خلال مشروع جمعيتى فى مختلف المحافظات.

 


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العامة للجملة

جمال الشرقاوى

المجمعات الاستهلاكية

السلع




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