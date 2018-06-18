الصناعة: تجديد الاعتماد لـ11 جهة تقييم مطابقة.. و23 زيارة ميدانية لـ12 معملا

كتب إسلام سعيد

تلقى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة تقريرين حول مؤشرات أداء المعهد القومى للجودة، والمجلس الوطنى للاعتماد خلال شهر مايو الماضى.

وقال المهندس هانى الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك) ، أن المجلس قد قام خلال شهر مايو الماضى بإجراء 62 عملية شملت مراجعات وزيارات وتشكيل لجان بواقع 15 عملية فحص ومراجعة وثائق لـ4 معامل اختبار، ومعمل معايرة، ومعمل طبى و7 جهات تفتيش وجهتى منح شهادات، كما قام المجلس بإجراء 23 زيارة ميدانية لتقييم 12 معمل اختبار، و4 معامل معايرة، و4 معامل طبية، وجهتى تفتيش، وجهة منح شهادات نظم إدارة الجودة والبيئة كما قام (إيجاك) أيضا بمنح وتجديد وتمديد الاعتماد لـ11 جهة تقييم مطابقة وتم تعليق الاعتماد لمعملين كما قام المجلس بعقد 11 لجنة فنية للاعتماد.

وأشار إلى إن استمرار اعتراف المنظمات الدولية والإقليمية والقارية بالمجلس الوطنى للاعتماد يسهم فى الإلمام بكافة المتغيرات والتطورات الدولية فى مجال أنظمة الاعتماد التى تنعكس إيجابياً على تنفيذ الاتفاقيات التجارية، مشيراً إلى أن هذا الاعتراف يعمل على تفعيل دور المجلس بمختلف المنظمات الدولية وهو ما يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى ويسهم فى تعزيز حركة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات المصرية بالإضافة إلى رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

ولفت الدسوقى إلى أن المجلس نظم الشهر الماضى دورة تدريبية فى مجال المواصفات الدولية ISO IEC17065 والخاصة بمتطلبات اعتماد جهات منح الشهادات وذلك فى اطار مشروع التوأمة مع الاتحاد الاوروبى TDMEP كما تم تنفيذ تقييم دولى لجهاز اعتماد موريشيوس من خلال المنظمة الافريقية للاعتماد AFRAC.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عتمان رئيس مجلس إدارة المعهد القومى للجودة أن المعهد قام خلال شهر مايو الماضى بتنفيذ عدد من الدورات التدريبية فى مجالات إدارة المخاطر من منظور المواصفة الدولية ISO 9001 وتطبيق المواصفة القياسية الدولية ISO 15189 .

وفيما يتعلق بمجال تقييم وإصدار الشهادات الخاصة بصلاحية شركات التدريب والتأهيل، قال عتمان أن المعهد قام بإجراء زيارة ميدانية واحدة وتنفيذ متابعات لعدد 6 جهات تأهيل.

وأضاف أن المعهد يعمل خلال المرحلة الحالية على تحسين تطبيقات الجودة بالمؤسسات وتنمية الموارد البشرية بالإضافة إلى رفع كفاءة ومراقبة وتطوير المؤسسات والجهات التى تقدم خدمات تدريبية واستشارات وهو ما يسهم فى تحسين نظم الجودة داخل القطاع الصناعى والخدمى وكذلك نشر ثقافة الجودة بالمجتمع المصري.