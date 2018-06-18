"الصناعات النسيجية" تطعن على إجراء انتخابات غرفة "الملابس الجاهزة"

كتبت: دانه الحديدى

قدمت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، طعنا على إجراء انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة، والتى أجريت 6 يونيو الجارى، وتم إعلان نتيجتها بفوز العشرة مرشحين بها بالتزكية، لعدم وجود مرشحين إضافيين عن العدد المطلوب فوزه بعضوية مجلس الإدارة.

ورفعت "النسيجية" دعوى أمام محكمة القضاء الادارى حملت رقم 31025/72، للطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بإنشاء غرفة للملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، والذى بموجبه تم إجراء الانتخابات الخاصة بالغرفة، حيث من المنتظر عرض الدعوى القضائية بالجلسة المحددة بتاريخ 27 أغسطس المقبل.

وتم إجراء الانتخابات الخاصة باختيار أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة، على خلفية إعلان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، يناير الماضى، موافقة مجلس الوزراء، على إنشاء غرفة للملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات، وذلك بعد تعليق العمل بالغرفة منذ الدورة الماضية للاتحاد 2013/2016، على خلفية النزاع القانونى بينها وبين غرفة الصناعات النسيجية، والذى أدى إلى وقف الإجراءات الخاصة بانتخابات غرفة الملابس الجاهزة مايو 2016، بقرار من المهندس محمد السويدى رئيس مجلس ادارة الاتحاد، بعد حكم محكمة القرار الإدارى ببطلان إنشاء الغرفة، على خلفية الدعوى القضائية التى أقامتها غرفة الصناعات النسيجية، لوقف العمل بقرار وزير الصناعة والتجارة رقم 70 لسنة 2013 بإنشاء غرفة لصناعة الملابس الجاهزة.

وفاز بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة كل من "محمد عبد السلام، محمد عبد الحى قاسم، فاضل محمد غزال مرزوق، أحمد فوزى عبد الوهاب، بهية مدحت نظيم، حسام حسن جبر، إيهاب سيد العسكرى"، عن شعبة الملابس الجاهزة، وعادل غانم" عن شعبة مستلزمات الإنتاج، وكل من "حمدى الطباخ، وليد الكفراوى" عن شعبة المفروشات المنزلية.

ومن المقرر تعيين 5 أعضاء لاحقا بعضوية المجلس من قبل وزير التجارة والصناعة، بحيث يكتمل عدد أعضاء مجلس ادارة الغرفة بـ15 عضوا.