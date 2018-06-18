الصحة: وضع خريطة لعلاج الإدمان وخطط لمكافحته بين الشباب

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، أنه سيتم إعلان خريطة علاج الإدمان وخطط مكافحتها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الوزارة تستعد بحملات توعوية كبيرة لذلك.

وقالت الدكتورة منن عبد المقصود، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم الإعلان عن الأماكن التى تتبع أمانة الصحة النفسية، بالإضافة إلى الأماكن المرخصة، وتعمل ضمن منظومة القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الحملات التوعوية ستنصب على الشباب وخاصة أعمار المراهقة لتجنب إدمان الطلاب.

وتابعت منن عبد المقصود، أن إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية تجرى حالياً الإعداد للرسائل التوعوية التى سيتم توجيهها للرأى العام والشباب، مؤكدة أن جميع المراكزالتابعة للأمانة مفتوحة للعلاج بالمجان.