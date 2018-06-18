الصحة: ننتظر زيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة لـ5.2 مليار جنيه لرفع الأكواد العلاجية

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور عماد كاظم رئيس المجالس الطبية المتخصصة "العلاج على نفقة الدولة"، أن الأكواد العلاجية الخاصة بالجراحات المختلفة على نفقة الدولة لم تعديل، وسيقرر تعديل قيمها المالية بعد زيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة.

وقال الدكتور عماد كاظم رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة لـ"اليوم السابع"، أنه مقرر رفع ميزانية العلاج على نفقة الدولة من من 4.2 إلى 5.2 مليار جنية لاستيعاب الزيادات الخاصة بقيم الأكواد العلاجية الجديدة.

وأضاف رئيس المجالس الطبية المتخصصة "العلاج على نفقة الدولة"، أنه من المنتظر ارتفاع الميزانية حتى نتمكن من تطبيق زيادات الأكواد العلاجية وفق الأسعار الجديدة.