السيطرة على حريقين داخل 3 محلات ومنزل فى حلوان دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق اندلع داخل 3 محلات تجارية فى سوق بمنطقة حلوان، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى محلات بحلوان، تم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.