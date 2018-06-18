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السيطرة على حريقين داخل 3 محلات ومنزل فى حلوان دون إصابات

الإثنين، 18 يونيو 2018 09:54 م
السيطرة على حريقين داخل 3 محلات ومنزل فى حلوان دون إصابات سيارات أطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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 تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق اندلع داخل 3 محلات تجارية فى سوق بمنطقة حلوان، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.

 

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى محلات بحلوان، تم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

 

كما تم السيطرة على حريق داخل منزل مكون من 4 طوابق فى منطقة حلوان، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة، بعد الدفع بـ 4 سيارات إطفاء.

 

 


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