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السعودية تدعم "الجوف" باليمن بتقديم 30 طاقم أمنى لإدارة الشرطة بالمحافظة

الإثنين، 18 يونيو 2018 06:02 م
السعودية تدعم "الجوف" باليمن بتقديم 30 طاقم أمنى لإدارة الشرطة بالمحافظة الملك سلمان والرئيس عبد ربه
إيمان حنا
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دعمت المملكة العربية السعودية الأمن بمحافظة الجوف بتقديم 30 طاقم أمنى لإدارة الشرطة بالمحافظة، يأتى هذا فى إطار دعم دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لليمن فى أزمته.

ومن جانبه قال محافظ الجوف اللواء العكيمى: "يشرفنا اليوم أن نستقبل الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية الشقيقة لدعم الامن بالمحافظة، ونثمن جهود قيادة المملكة فى دعم الجوف فى كل المجالات لعودة الشرعية واستقرار الامن بالمحافظة ".

وأضاف "أن المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى عهده صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان، هى السد المنيع ضد كل المخططات الكهنوتية السلالية التى تحاول زعزعة أمن واستقرار المنطقة وهى ضمان أمن الوطن العربى ووقفت بكل قوة لمحاربة الجماعات الإرهابية والمليشيا المسلحة".

ومن جانبه أكد مدير عام شرطة الجوف العميد الركن سليم السياغى، أن هذا الدعم سيساهم فى تطوير أداء الأجهزة الأمنية بالمحافظة، معبراً عن شكره لجهود المملكة العربية السعودية على دعمها للأجهزة الأمنية بالمحافظة.


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دعم المملكة تدعم شرطة الجوف

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