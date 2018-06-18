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الرئيس الكولومبى المنتخب يتعهد بالحفاظ على اتفاقيات السلام المبرمة مع "فارك"

الإثنين، 18 يونيو 2018 10:06 ص
الرئيس الكولومبى المنتخب يتعهد بالحفاظ على اتفاقيات السلام المبرمة مع "فارك" الرئيس الكولومبى المنتخب إيفان دوكى
بوجوتا(أ ش أ)
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تعهد الرئيس الكولومبى المنتخب إيفان دوكى بالحفاظ على اتفاقيات السلام المبرمة مع متمردى القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك).

وقال دوكى - أمام الآلاف من مؤيديه فى العاصمة بوجوتا وفقا لموقع (كولومبيا ريبورتس) الإخبارى اليوم الاثنين " لن نسمح بهدم السلام (اتفاق السلام بين الحكومة وحركة فارك) ولن نقطع الاتفاقيات الموقعة مع القوات المسلحة الثورية لكولومبيا حتى نجعل السلام يأتى للكولومبيين كافة".

وقد تغلب المرشح اليمينى المتشدد إيفان دوكى على منافسه اليسارى جوستافو بيترو فى الانتخابات الرئاسية الكولومبية التى جرت الأحد، وشهدت منافسة كبيرة بين اليمين واليسار.

 


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