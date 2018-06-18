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الرئيس الفرنسى يوبخ صبيا بعد أن خاطبه بشكل "غير رسمى"

الإثنين، 18 يونيو 2018 11:33 م
الرئيس الفرنسى يوبخ صبيا بعد أن خاطبه بشكل "غير رسمى" إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى
باريس (رويترز)
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وبخ الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون صبيا، اليوم الاثنين، بعد أن خاطب الرئيس بشكل غير رسمى قائلا له "مانو" وغنى نشيد الاشتراكيين أمامه.

وكان ماكرون يحضر احتفالا فى شمال فرنسا فى ذكرى دعوة الجنرال شارل ديجول إلى المقاومة الشعبية خلال الحرب العالمية الثانية.

وكان الصبى يقف وراء حاجز أثناء مرور ماكرون أمام الحشد، وظهر الصبى على شاشات محطة (إل.سي.آي) التلفزيونية وهو يردد كلمات النشيد الاشتراكى الدولى قبل أن يقول للرئيس "كيف الحال مانو؟"

وقال ماكرون (40 عاما) للصبى بحدة "لا لا، أنت هنا فى احتفال رسمي. لا يمكنك أن تتصرف على هذا النحو، "بوسعك أن تتصرف كبهلوان، ولكن اليوم نحن نغنى النشيد الوطنى ... عليك أن تقول لى سيادة رئيس الجمهورية أو يا سيدي".

واعتذر الصبى الذى تهدل شعره الأشعث على عينيه، لكن ماكرون، الذى يشتهر بلسانه الحاد كما أنه دأب على خلط اللغة المنمقة بمصطلحات دارجة، قال "عليك أن تفعل الأمور بالأسلوب السليم. حتى إذا كنت تريد أن تقود ثورة يوما ما عليك أولا الحصول على شهادة وأن تتعلم كيف تضع الطعام على المائدة".

وهذه ليست أول مرة تلتقط فيها الكاميرات ماكرون وهو يعطى دروسا لمن يتحدونه أو يبدون عدم احترام له.

 

 


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