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الإثنين، 18 يونيو 2018 02:58 م
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الذهب مستقر وسط صعود الدولار والخلاف التجارى الأمريكى الصينى

الإثنين، 18 يونيو 2018 01:10 م
الذهب مستقر وسط صعود الدولار والخلاف التجارى الأمريكى الصينى الذهب - أرشيفية
رويترز
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استقرت أسعار الذهب بوجه عام اليوم الاثنين، لتظل قرب أدنى مستوياتها فى خمسة أشهر ونصف الذى لامسته فى الجلسة السابقة حيث أبطلت قوة الدولار أثر الدعم الآتى من استمرار النزاع التجارى بين أكبر اقتصادين فى العالم ، وكان السعر الفورى للذهب مستقرا عند 1279.30 دولار للأوقية (الأونصة). ولامس المعدن أضعف مستوى له منذ أواخر ديسمبر عندما سجل 1275.01 دولار يوم الجمعة.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس 0.3% إلى 1281.70 دولار للأوقية، وقال دانييل هاينس المحلل لدى ايه.ان.زد "قوة الدولار الأمريكى تنال من معنويات المستثمرين فى الوقت الحالى وليس أى مخاوف من نمو اقتصادى أضعف من جراء التوترات التجارية."

وارتفع مؤشر الدولار، الذى يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.2 % إلى 94.985 ليحوم قرب أعلى مستوى فى سبعة أشهر الذى سجله الجلسة السابقة وزادت الفضة 0.1 % فى المعاملات الفورية إلى 16.53 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.6% إلى 881.74 دولار للأوقية بعد ملامسة أقل سعر له منذ 21 مايو فى وقت سابق من الجلسة.

وانخفض البلاديوم 0.3 % إلى 983.50 دولار للأوقية. وكان المعدن سجل أدنى مستوياته فى نحو أسبوعين خلال الجلسة.

 


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