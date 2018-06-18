الديمقراطى الكردستانى: ميزانية الإقليم من أولويات حوار الوفد الكردى ببغداد

كتب : أحمد جمعة

أعلن مسؤول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستانى فى القاهرة شيركو حبيب، فى بيان صحفى اليوم، أن الحزبين الكرديين الديمقراطى والاتحاد الوطنى، بصدد إعداد مشروع قبل الذهاب إلى بغداد واللقاء مع الأطراف العراقية الأخرى لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وأكد حبيب أنه من أولويات الوفد الكردى ميزانية الإقليم، وموضوع قوات بيشمركة كردستان وتخصيص الميزانية اللازمة لها، والاتفاق على هذه المواضع ستكون أساس المشاركة فى الحكومة.

وأشار إلى موقف الزعيم الكردى مسعود بارزانى والحزب الديمقراطى للمشاركة فى الحكومة المبنية على أساس الشراكة الحقيقة والتوافق والتوازن والالتزام بالدستور.

ومن المقرر أن يذهب وفد الحزبين إلى بغداد خلال وقت قريب دون تحديد موعد نهائى من طرفهما.