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الداخلية تضبط هاربين من أحكام ولصوص داخل وسائل المواصلات

الإثنين، 18 يونيو 2018 10:56 ص
الداخلية تضبط هاربين من أحكام ولصوص داخل وسائل المواصلات حملات أمنية - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، حملاتها المتكررة التى استهدفت ضبط الأداء الأمنى فى كافة وسائل المواصلات.

ونجحت شرطة النقل والمواصلات فى ضبط هاربين من أحكام قضائية ولصوص داخل وسائل المواصلات.

وبدوره، حرص اللواء مصطفى النمر مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات على تفقد محطات المترو والسكة الحديد للتأكد من الانتشار الشرطى الجيد.

وتأتى هذه التحركات الأمنية، بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف التواجد الأمنى خاصة خلال فترة عيد الفطر المبارك، للتصدى لكافة صور الخروج عن القانون.

 


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