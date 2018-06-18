الحاصلات الزراعية: ارتفاع الصادرات بنسبة 13% خلال 8 شهور

(أ ش أ)

ارتفعت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية بنسبة 13% خلال 8 شهور (سبتمبر-إبريل) من موسم 2017/ 2018 لتبلغ 3.165 مليون طن مقابل 2.802 مليون طن خلال نفس الفترة من موسم 2016/ 2017.

وأشار التقرير الشهرى الصادر عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والذى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، إلى ارتفاع قيمة صادرات القطاع خلال 8 شهور لتبلغ 1.594 مليار دولار أمريكى مقابل 1.534 مليار دولار أمريكى بارتفاع بلغت نسبته 4%.

وبلغت صادرات مصر من "الموالح" خلال 8 شهور من موسم 2017 /2018 نحو 1.465 مليون طن بقيمة بلغت 648.114 مليون دولار أمريكى مقابل 1.37 مليون طن بقيمة 544.472 مليون دولار أمريكى خلال نفس الفترة من الموسم السابق له 2016/ 2017 بارتفاع بالكميات يبلغ 7% وفى القيمة بنسبة 19%.

وارتفعت صادرات "البطاطس الطازجة" لتبلغ 615.887 ألف طن بقيمة 177.1 مليون دولار أمريكى مقابل 518.147 ألف طن بقيمة 176.42 مليون دولار أمريكي، و صادرات "البصل الطازج" لتبلغ 339.665 آلاف طن بقيمة 116.232 مليون دولار أمريكى مقابل 201.319 ألف طن بقيمة 79.289 مليون دولار أمريكي، وبلغت الكمية المصدرة من "الرمان الطازج" نحو 146.399 ألف طن بقيمة 83.765 مليون دولار أمريكى مقابل 119.697 ألف طن بقيمة 95.6 مليون دولار أمريكى بتراجع فى القيمة 12%.

وسجلت صادرات مصر من "الطماطم الطازجة" نحو 72.245 ألف طن بقيمة 36.562 مليون دولار أمريكى مقابل 56.348 ألف طن بقيمة 36.116 مليون دولار أمريكي، وارتفعت الكميات المصدرة من "الفاصولياء الجافة" لتسجل 73.132 ألف طن بقيمة 63.684 مليون دولار أمريكى مقابل 58.295 ألف طن بقيمة 51.909 مليون دولار أمريكي.

وأوضح أن صادرات مصر من الفول السودانى ارتفعت لتبلغ 42.037 ألف طن فى مقابل 43.909 ألف طن بنمو 3%، بالرغم من انخفاض قيمة صادراته لنحو 69.228 مليون دولار أمريكى مقابل 70.52 مليون دولار أمريكى بتراجع 2%.

وزادت صادرات مصر من "الفول العريض" خلال 8 شهور من موسم 2017 /2018 لتبلغ 40.231 ألف طن بقيمة 19.469 مليون دولار أمريكى مقابل 39.079 ألف طن بقيمة 18.516 مليون دولار أمريكي، كما بلغت الكميات المصدرة من "زهور القطف ونباتات الزينة والنخيل" نحو 38.625 ألف طن بقيمة 48.888 مليون دولار أمريكى مقابل 38.044 ألف طن بقيمة 57.283 مليون دولار أمريكي.

وتراجعت صادرات "المانجو الطازجة" لتبلغ 27.742 ألف طن بقيمة 23.607 مليون دولار أمريكى مقابل 20.287 ألف طن بقيمة 19.669 مليون دولار أمريكى، بينما زادت صادرات "البطاطا الحلوة" لتبلغ 23.724 ألف طن بقيمة 10.926 مليون دولار أمريكى مقابل 19.654 ألف طن بقيمة 9.774 مليون دولار أمريكى.



وتراجعت صادرات مصر من "الفراولة" لتبلغ 26.11 ألف طن بقيمة 62.62 مليون دولار أمريكى مقابل 38 ألف طن بقيمة 89.777 مليون دولار أمريكى خلال نفس الفترة من الموسم السابق، كما انخفضت صادرات "الفاصولياء الخضراء" لتبلغ 23.209 ألف طن بقيمة 30.382 مليون دولار أمريكى مقابل 21.152 ألف طن بقيمة 30.833 مليون دولار أمريكي، وكذلك صادرات "النباتات الطبية والعطرية" حيث تم تصدير 23.017 ألف طن بقيمة 40.507 مليون دولار أمريكى فى مقابل 23.04 ألف طن بقيمة 42.824 مليون دولار أمريكى.



وتراجعت الكميات المصدرة من الحاصلات الزراعية الأخرى لتسجل 208.031 ألف طن خلال 8 أشهر من الموسم 2017 /2018 مقابل 234.364 ألف طن خلال نفس الفترة من 2016/ 2017 بانخفاض قدره 13%، لينعكس على قيمتها بنسبة 23% لتسجل 163.039 مليون دولار أمريكى مقابل 211.075 مليون دولار أمريكى

.

وحول أهم صادرات القطاع إلى التكتلات الاقتصادية، أشار التقرير، إلى أن إجمالى صادرات القطاع إلى الدول العربية بلغ خلال 8 شهور 1.278 مليون طن بقيمة 680.964 مليون دولار أمريكي، فيما بلغت صادرات القطاع لدول الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة نحو 645.531 ألف طن بقيمة 421.544 مليون دولار أمريكي، وبلغت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبى نحو 547.844 ألف طن بقيمة 238.482 مليون دولار أمريكى، وإلى الدول الآسيوية نحو 296.928 ألف طن بقيمة 159.162 مليون دولار أمريكي.

وبلغت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية لدول الأمريكيتين واستراليا نحو 16.841 ألف طن بقيمة 21.744 مليون دولار أمريكي، فيما بلغت نحو 16.118 ألف طن إلى الدول الإفريقية بقيمة 12.193 مليون دولار أمريكي.

