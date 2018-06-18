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"الجهاد الإسلامى" فى فلسطين تنتقد "التجيير الحزبى" للحراك الشعبى

الإثنين، 18 يونيو 2018 07:44 م
"الجهاد الإسلامى" فى فلسطين تنتقد "التجيير الحزبى" للحراك الشعبى قيادى فى حركة الجهاد الإسلامى ـ أرشيفية
كتب أحمد جمعة
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انتقد مسؤول المكتب الإعلامي فى حركة الجهاد الإسلامى داود شهاب، بشدة ما وصفة بـ "التجيير الحزبي الضيق لأى حراك شعبى". 
 
وقال شهاب، فى تصريح صحفى له اليوم الإثنين، إن من حق الجماهير أن تعبر عن رأيها ورفضها للسياسات التى تمس حقوق الناس وحياتهم ومعيشتهم بكل حرية ودون تدخل من أى طرف. 
 
‏واستنكر مسؤول المكتب الإعلامى الاعتداء الذي ارتكب بحق المعتصمين فى ساحة السرايا بمدينة غزة ظهر اليوم، وعبر عن رفض وإدانة حركة الجهاد الإسلامى الشديدة لأى محاولة كانت لإفساد الحراك الشعبى المطالب برفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة‏.
 
وطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة فى الأحداث المؤسفة التى وقعت أثناء الاعتصام فى ساحة السرايا، وسرعة محاسبة كل من يثبت تورطه فى الاعتداء على المعتصمين.
 

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