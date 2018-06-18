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التحالف الدولى ينفى شن غارات جوية فى شرق سوريا

الإثنين، 18 يونيو 2018 10:07 ص
التحالف الدولى ينفى شن غارات جوية فى شرق سوريا سوريا - أرشيفية
(أ ف ب)
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نفى التحالف الدولى، اليوم الاثنين، شن غارات ضد مقاتلين موالين للنظام فى شرق سوريا.

وقتل 38 شخصا فى ضربة جوية فى شرق سوريا قرب الحدود العراقية ليل الاحد الاثنين كما افاد المرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد السورى رامى عبد الرحمن "هناك 38 قتيلا فى الغارة الليلية على الهرى، على الحدود العراقية السورية" مضيفا أن "الطائرات مجهولة ولا نعرف هويتها"، وكانت وسائل الإعلام الرسمية السورية أشارت إلى الضربة الليلية متهمة التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة بشنها متحدثة عن سقوط عدد من القتلى.  


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