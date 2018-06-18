التحالف الدولى يعلن مصادرة فصيل سورى معارض حبوب كبتاجون من تنظيم داعش

(أ ف ب)

صادر فصيل سورى معارض تدعمه واشنطن كميات من حبوب الكبتاجون المخدر بقيمة نحو 1,5 مليون دولار من تنظيم داعش إثر مداهمة فى منطقة التنف قرب الحدود العراقية الأردنية، وفق ما أعلن التحالف الدولى بقيادة واشنطن الإثنين.

وتمت العملية وفق بيان للتحالف نهاية الشهر الماضى، وصادر بموجبها فصيل "مغاوير الثورة" المدعوم والمدرب من الولايات المتحدة والأردن، 300 ألف حبة من مخدر الكبتاجون من منطقة قريبة من قاعدة التنف العسكرية.

وتبلغ قيمة تلك الحبوب فى السوق السوداء 1,4 مليون دولار، وفق التحالف الذى أشار إلى أن الكبتاجون "مخدر غير قانونى يجرى تهريبه مراراً ويستخدمه عناصر داعش".

وتستخدم الولايات المتحدة قاعدة فى منطقة التنف لتنفيذ عمليات ضد تنظيم داعش. وكانت استخدمتها لتدريب مقاتلين سوريين معارضين بينهم "مغاوير الثورة".

وجرت عملية المداهمة ضمن المنطقة الواقعة تحت سيطرة التحالف الدولى والفصائل السورية التابعة له.

ويصنف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الكبتاجون على أنه "أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة"، وهو عادة مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.

ويُعتقد أن الجهاديين يستهلكون هذا النوع من الحبوب المخدرة كونها تساعدهم على البقاء مستيقظين لأيام، وتخدر احاسيسهم، ما يسمح لهم بالقتل دون إحساس بالذنب أو الخوف أو التعب.

وأعلن فصيل "مغاوير الثورة" مصادرة هذه الحبوب فى شريط فيديو نشره على صفحته على موقع فيسبوك، يظهر عشرات الأكياس البلاستيكية المليئة بالحبوب البيضاء اللون فضلاً عن رجال معصوبى الأعين.