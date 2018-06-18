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الإثنين، 18 يونيو 2018 12:54 ص
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"إيمان" لمحكمة الأسرة: اتجوزته طلع مش راجل وصحابه بيتحرشوا بيا قدامه وهو ساكت

الإثنين، 18 يونيو 2018 12:00 ص
"إيمان" لمحكمة الأسرة: اتجوزته طلع مش راجل وصحابه بيتحرشوا بيا قدامه وهو ساكت تحرش - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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أقامت "إيمان. ا. س" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بعد وصفه بالديوث، مؤكدة: "أتجوزت عشان ألاقى ضهر اتحامى فيه طلع ضل حيط بعد 14 شهرا زواج قبل فيهم التحرش بى من قبل أصدقائه وحاول إجبارى على الصمت وكان بيقولى أقصرى الشر ومتعمليش مشاكل.

 

وأشارت إيمان، فى دعواها ضد زوجها "رامى .ا .ف" موظف بإحدى الهيئات الحكومية بعد أن تسبب ببلادته فى إقدام معارفه على محاولة التعدى عليها: رفض لمدة طويلة الزواج منهم بسبب شخصيته الضعيفة ولكن أهلى أجبرونى على الموافقة.

 

وأكملت: عمرى ما كنت أتصور أنى أتقدم لمحكمة الأسرة وأتكلم عن مشاكلى الخاصة ولكن إصراره على رفض تطليقى وتهديدى بجعلى كالبيت رغم الوقف رغم عرضى التنازل له عن كافة حقوقى ودفعه لممارستى الأعمال الشاذة اضطرتنى لذلك.

 

وتابعت "إيمان"، فى دعواها التى تحمل رقم 8765 لسنة 2018: تعامله من جميع المحيطين بنا كان يدفعهم لاستغلاله حتى والدته كانت تتعدى عليه بالضرب أمامى وفى الشارع مما دفع المقربين له بفقدان الاحترام له مما دفعنى لأتحول لراجل البيت فكنت أتحمل المسئولة المالية للإنفاق عليه .


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