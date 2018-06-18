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إيفان دوكيو.. المحافظ الذى أصبح رئيسا لكولومبيا

الإثنين، 18 يونيو 2018 06:30 م
إيفان دوكيو.. المحافظ الذى أصبح رئيسا لكولومبيا الرئيس الكولومبى الجديد إيفان دوكى
كتب: محمد محسن أبو النور
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سلطت مجلة نيوزويك الأمريكية الضوء على الرئيس الكولومبى الجديد اليمينى المتشدد إيفان دوكى، مضيفة أنه فاز بعد أن خاض المنافسة لصالح حزب الوسط الديمقراطى فى عملية انتخابية عاصفة بعد انتهاء الحرب الأهلية التى استمرت لأكثر من 50 عاما.

وقالت المجلة إن دوكى تغلب على المرشح اليسارى جوستافو بترو، من تحالف كولومبيا هيومانا، مشددة على أن هذه هى المرة الأولى التى تختار فيها دولة من دول أمريكا الجنوبية نائبًا للرئيس.

وفاز دوكى إلى جانب المرشحة لمنصب نائب الرئيس مارتا لوسيا راميريز، بأكثر من 10.3 مليون صوت، أو 53.98 فى المئة، فى حين حصلت بترو ونائبتها فى الانتخابات الرئاسية، أنجيلا ماريا روبليدو، على أكثر من 8 ملايين صوت، أو 41.80 فى المئة.

وحصل دوكى (41 عاما)، مرشح "الوسط الديمقراطى"، على 53,98 بالمئة من الأصوات مقابل 41,8 بالمئة لمنافسه جوستافو بترو (58 عاما) عن حركة "كولومبيا الإنسانية"، أول مرشح يسارى يصل إلى هذه المرحلة من السباق الرئاسى، الأول منذ توقيع اتفاق السلام.


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