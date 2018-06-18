إعدام أحد اتباع الجماعات الصوفية.. ومخاوف من اشتعال الغضب فى إيران

كتبت - إسراء أحمد فؤاد

نفذت السلطات الإيرانية صباح اليوم الاثنين، حكم الإعدام بحق أحد أتباع الصوفية محمد رضا ثلاث باباجانى، بعد محاكمة قصيرة أدين خلالها بجريمة قتل 3 رجال الشرطة فى احداث عنف وقعت فبراير الماضى فى شارع باسداران شمال العاصمة طهران.

واعتقل ثلاث خلال صدامات حدثت بين جماعة صوفية والشرطة عقب اعتقال واحد منهم فى الشهر نفسه. وأسفرت عن مقتل 3 عناصر من الشرطة الإيرانية بينما تعرض أعضاء دراويش جنابادى إلى إصابات واعتقل فى نفس الليلة نحو 300 عضو من الجماعة.

ودراويش جنابادى هى جماعة صوفية نشأت فى القرن الـ14 بمدينة جناباد بمنطقة خرسان الإيرانية على يد الشاعر الصوفى الإيرانى سيد نور الدين شاه نعمة الله والى.

وتعد الجماعة أكبر طريقة صوفية شيعية فى إيران ويبلغ أعداد مريديها نحو 5 ملايين إيرانى.وبحسب تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فإن السلطات الإيرانية تضطهد الجماعة بسبب معتقداتها الدينية على مدار الأعوام الأخيرة.