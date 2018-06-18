video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 18 يونيو 2018 04:55 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

إعدام أحد اتباع الجماعات الصوفية.. ومخاوف من اشتعال الغضب فى إيران

الإثنين، 18 يونيو 2018 03:07 م
إعدام أحد اتباع الجماعات الصوفية.. ومخاوف من اشتعال الغضب فى إيران محمد رضا ثلاث باباجانى
كتبت - إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

نفذت السلطات الإيرانية صباح اليوم الاثنين، حكم الإعدام بحق أحد أتباع الصوفية محمد رضا ثلاث باباجانى، بعد محاكمة قصيرة أدين خلالها بجريمة قتل 3 رجال الشرطة فى احداث عنف وقعت فبراير الماضى فى شارع باسداران شمال العاصمة طهران.

 

واعتقل ثلاث خلال صدامات حدثت بين جماعة صوفية والشرطة عقب اعتقال واحد منهم فى الشهر نفسه. وأسفرت عن مقتل 3 عناصر من الشرطة الإيرانية بينما تعرض أعضاء دراويش جنابادى إلى إصابات واعتقل فى نفس الليلة نحو 300 عضو من الجماعة.

 

ودراويش جنابادى هى جماعة صوفية نشأت فى القرن الـ14 بمدينة جناباد بمنطقة خرسان الإيرانية على يد الشاعر الصوفى الإيرانى سيد نور الدين شاه نعمة الله والى.

 

وتعد الجماعة أكبر طريقة صوفية شيعية فى إيران ويبلغ أعداد مريديها نحو 5 ملايين إيرانى.وبحسب تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فإن السلطات الإيرانية تضطهد الجماعة بسبب معتقداتها الدينية على مدار الأعوام الأخيرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كيف استغلت إيران المقاطعة العربية لإمارة الإرهاب فى قطر للتمدد فى الخليج؟.. تميم سهل دخول عناصر إيرانية للدوحة لحماية آل ثانى.. وتبادل الزيارات وتوقيع الاتفاقيات أبرز أدوات طهران فى الاختراق

اغتصاب 41 فتاة فى نهار رمضان بإيران يشعل الرأى العام بطهران

محمد رضا ثلاث باباجانى

ايران

اخبار ايران

اخبار ايران اليوم

الصوفية

اخبار العالم

دراويش جنابادي




لا تفوتك
محمد صلاح يطلب المشاركة أساسيا أمام روسيا

محمد صلاح يطلب المشاركة أساسيا أمام روسيا

لطلاب الثانوية العامة.. أقوى مراجعة بمادة الفيزياء فى ليلة الامتحان

لطلاب الثانوية العامة.. أقوى مراجعة بمادة الفيزياء فى ليلة الامتحان

كوبر يضع الرتوش النهائية على خطة الفراعنة لمواجهة روسيا بكأس العالم.. صلاح يطلب المشاركة أساسيا.. المدرب الأرجنتينى يدرس الدفع بعمرو وردة مهاجما صريحا.. رمضان صبحى يعلن التحدى.. ولهيطة يتحدث عن الراحة النفسية

كوبر يضع الرتوش النهائية على خطة الفراعنة لمواجهة روسيا بكأس العالم.. صلاح يطلب المشاركة أساسيا.. المدرب الأرجنتينى يدرس الدفع بعمرو وردة مهاجما صريحا.. رمضان صبحى يعلن التحدى.. ولهيطة يتحدث عن الراحة النفسية

"الإسكان" تنتهي من إعداد كراسات شروط حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لطرحها في فروع بنك التعمير بعد العيد.. و فترة التقسيط 5 سنوات.. و أقل سعر للمتر 11 ألف جنيه.. ومساحة الوحدة لا تقل عن عن 130 مترا

"الإسكان" تنتهي من إعداد كراسات شروط حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لطرحها في فروع بنك التعمير بعد العيد.. و فترة التقسيط 5 سنوات.. و أقل سعر للمتر 11 ألف جنيه.. ومساحة الوحدة لا تقل عن عن 130 مترا

السكة الحديد: تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم بكل القطارات

السكة الحديد: تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم بكل القطارات

احذر عقوبة ترك السيارات ومرور الدواب على الطرق.. تصل لـ20 ألف جنيه

احذر عقوبة ترك السيارات ومرور الدواب على الطرق.. تصل لـ20 ألف جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة