video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 18 يونيو 2018 09:48 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات على ملكية منزل بالمنوفية

الإثنين، 18 يونيو 2018 08:35 ص
إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات على ملكية منزل بالمنوفية مشاجرة - صورة أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق
أصيب 5 أشخاص فى مشاجرة بين أبناء عمومة بقرية ميت عافية التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بسبب خلافات على ملكية منزل، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بقرية ميت عافية، وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول "ع ا  ع " 42 عاما سائق مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، شقيقته "هـ" 35 عاما ربة منزل مصابه بخدوش متفرقة بالساعدين، وطرف ثان "م ش م" 20 عاما، و"ا ر س" 18عاما عامل مصابا بسحجات متفرقة بالجسم، وابنة عم الطرف الأول "و ا ع " 25 عاما ربة منزل مصابة بسحجات متفرقة بالجسم.
 
 
وبسؤال الطرفين اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالسب، وإحداث ما به من إصابات لخلافات على ملكية منزل بذات الناحية وحرر عن ذلك المحضر رقم 7770 جنح مركز شبين الكوم لسنة 2018م.
 
 
وبالعرض على النيابة، قررت إخلاء سبيل المتهمين من ديوان المركز بضمان محل إقامتهم، والاستعلام عن حالة المصابين.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة سائق بكسر بعظام الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ فى مشاجرة بالبحيرة

المنوفيه

مشاجرة

خلافات

اخبار الحوادث




لا تفوتك
روسيا اليوم: الفيفا يغير بروتوكوله بسبب رفض الشناوى استلام جائزة أفضل لاعب

روسيا اليوم: الفيفا يغير بروتوكوله بسبب رفض الشناوى استلام جائزة أفضل لاعب

المترو: اليوم آخر أيام مد ساعات التشغيل.. وعودة العمل للواحدة صباحا من الغد

المترو: اليوم آخر أيام مد ساعات التشغيل.. وعودة العمل للواحدة صباحا من الغد

7 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2018.. تعرف عليها

7 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2018.. تعرف عليها

10 مقومات للاقتصاد تمكنه من الوصول لاستراتيجية التنمية 2030.. تعرف عليها

10 مقومات للاقتصاد تمكنه من الوصول لاستراتيجية التنمية 2030.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين بمحافظات مصر

كيف وصل الإرهابيون لاستخدام "RDX" فى العمليات التفجيرية؟

كيف وصل الإرهابيون لاستخدام "RDX" فى العمليات التفجيرية؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة