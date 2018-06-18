إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات على ملكية منزل بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

أصيب 5 أشخاص فى مشاجرة بين أبناء عمومة بقرية ميت عافية التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بسبب خلافات على ملكية منزل، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بقرية ميت عافية، وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول "ع ا ع " 42 عاما سائق مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، شقيقته "هـ" 35 عاما ربة منزل مصابه بخدوش متفرقة بالساعدين، وطرف ثان "م ش م" 20 عاما، و"ا ر س" 18عاما عامل مصابا بسحجات متفرقة بالجسم، وابنة عم الطرف الأول "و ا ع " 25 عاما ربة منزل مصابة بسحجات متفرقة بالجسم.

وبسؤال الطرفين اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالسب، وإحداث ما به من إصابات لخلافات على ملكية منزل بذات الناحية وحرر عن ذلك المحضر رقم 7770 جنح مركز شبين الكوم لسنة 2018م.

وبالعرض على النيابة، قررت إخلاء سبيل المتهمين من ديوان المركز بضمان محل إقامتهم، والاستعلام عن حالة المصابين.