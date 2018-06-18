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إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القصير - مرسى علم

الإثنين، 18 يونيو 2018 03:21 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القصير - مرسى علم انقلاب سيارة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أصيب، اليوم الأثنين، أربعة أشخاص، أثر إنقلاب سيارة ملاكى بطريق "القصير- مرسي علم"، وتم نقل المصابين لمستشفى القصير المركزى لتلقى العلاج، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 

كان ورد بلاغ للدكتور بدوى سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، من غرفة عمليات الإسعاف يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة بالكيلو 10 طريق القصير مرسي علم.

 

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم لمستشفى القصير المركزى لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على  النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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